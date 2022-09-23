Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном

Отправлено: - 17:37

Сегодня встретил москвича и нижегородца..

Вроде так с Нижнего их называют?

Прежние уехали в Актау сегодня, там говорят с хатами нет проблем..

Небольшой ликбез или как его там, говорю выучите немного казахский и все двери для вас открыты, все девки ваши..

А так в принципе и есть..