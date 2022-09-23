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≡ Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45198
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
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После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18492
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 30.09.22 - 17:35
#195
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Цитата:
maxsaf:
Да бесполезно,

Что бесполезно?
Везде, во всем есть своя профессиональная культура.
Воинов тоже надо обучать.
Как и физиков, как и ядерщиков, архитектор вон опять до меня просится..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18492
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 30.09.22 - 17:37
#196
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Сегодня встретил москвича и нижегородца..
Вроде так с Нижнего их называют?
Прежние уехали в Актау сегодня, там говорят с хатами нет проблем..
Небольшой ликбез или как его там, говорю выучите немного казахский и все двери для вас открыты, все девки ваши..
А так в принципе и есть..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18492
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 30.09.22 - 17:48
#197
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Что поразительно, москвич рассказывал, и говорит что никто не поверит, как он приезжал с кампанией в кинотеатр Астаны..
Там у них говорит фильмы иностранного производства, врагов так сказать, смотреть запрещено..
Вот ведь как бывает..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17849
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 30.09.22 - 18:11
#198
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что ссылки на птичек и собак под фото
поиздеваться над редакцией решил?
тебя же попросили по хорошему.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 18:26]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
956
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 30.09.22 - 18:30
#199
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Цитата:
111:
Начинается отжим авто?


Такого ужасного позора мир не видел ни когда! Позорище!!!!!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17849
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 30.09.22 - 18:51
#200
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Такого ужасного позора мир не видел ни когда! Позорище!!!!!


согласен. я в шоке от вас.
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