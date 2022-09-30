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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=46815 Основными причинами произошедшего антикор считает непрозрачность процедур реализации социально значимых продуктов со склада стабфонда. В связи с этим коммисия рекомендовала предусмотреть в договорах с предпринимателями цену, по которой они могут реализовывать продукцию из стабфонда.Источник:

Цитата:При покупке товара из стабфонда,обязательно предусматривается и прописывается цена по которой предприниматель должен продавать этот товар.Маржа там сиволическая,допустим на яйца 7-10 тнг и это при том ,что я должен сам съездить в Рудный,привезти ,загрузить, разгрузить продать это всё через карты заплатив банкам комисии,выкинуть кучу боя,но и это ещё не всё, так как цена ,такого товара ниже рыночной,приходится устанавливать ограничение на продажу в одни руки,люди бессовестные заходят по нескольку раз,стоят в магазине и просят тех кому не нужны яйца купить им ,хамят и ругаются с продавцами ,вобщем чукотский бизнес этот стабфонд.