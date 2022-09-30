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≡ Руководителя отдела предпринимательства уволили, замакиму Костаная объявили выговор из-за махинаций с сахаром в СПК "Тобол"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45198
Руководителя отдела предпринимательства уволили, замакиму Костаная объявили выговор из-за махинаций с сахаром в СПК "Тобол"
Отправлено: 30.09.22 - 12:05
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Кроме руководителя отдела предпринимательства акимата г. Костанай Илоны ТИМОШЕНКО, уволили менеджера и завклада СПК. А акиму Камыстинского района Газизу БЕКМУХАМЕДОВУ, заместителю акима Костаная Мейраму СОКИТБАЕВУ и заместителю председателя правления СПК Байбосыну МУРЗИНУ объявили выговор.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17847
Руководителя отдела предпринимательства уволили, замакиму Костаная объявили выговор из-за махинаций с сахаром в СПК "Тобол"
Отправлено: 30.09.22 - 12:05
#1
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//Руководителя отдела предпринимательства уволили//

ярмарки без надзора теперь остались.
так то наградить ее надо,за борьбу с нарушениями во время карантина,
со всякими караоке-барами Jon Snow и подобными.
люди жизнью своей рисковали.
///Илона Тимошенко и Асем Ещанова пострадали не сильно, стояли на ногах. А вот Александре Сергазиновой понадобилась скорая помощь, потому что ей повредили руку и ногу.
Женщин просто поволокли. Они кричали, потому что, во-первых, никто не ожидал таких действий, было банально страшно. Во-вторых, охранники не церемонились: причинить боль они совсем не боялись.//

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 12:13]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8909
Re: Руководителя отдела предпринимательства уволили, замакиму...
Отправлено: 30.09.22 - 15:45
#2
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Цитата:
Основными причинами произошедшего антикор считает непрозрачность процедур реализации социально значимых продуктов со склада стабфонда. В связи с этим коммисия рекомендовала предусмотреть в договорах с предпринимателями цену, по которой они могут реализовывать продукцию из стабфонда.

Источник:

При покупке товара из стабфонда,обязательно предусматривается и прописывается цена по которой предприниматель должен продавать этот товар.
Маржа там сиволическая,допустим на яйца 7-10 тнг и это при том ,что я должен сам съездить в Рудный,привезти ,загрузить, разгрузить продать это всё через карты заплатив банкам комисии,выкинуть кучу боя,но и это ещё не всё, так как цена ,такого товара ниже рыночной,приходится устанавливать ограничение на продажу в одни руки,люди бессовестные заходят по нескольку раз,стоят в магазине и просят тех кому не нужны яйца купить им ,хамят и ругаются с продавцами ,вобщем чукотский бизнес этот стабфонд.
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