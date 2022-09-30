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Руководителя отдела предпринимательства уволили, замакиму Костаная объявили выговор из-за махинаций с сахаром в СПК "Тобол"
Руководителя отдела предпринимательства уволили, замакиму Костаная объявили выговор из-за махинаций с сахаром в СПК "Тобол"
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