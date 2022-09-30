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Потерявшего глаз из-за пыток жителя столицы оправдал областной суд Костаная
Потерявшего глаз из-за пыток жителя столицы оправдал областной суд Костаная
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