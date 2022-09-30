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≡ Потерявшего глаз из-за пыток жителя столицы оправдал областной суд Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45198
Потерявшего глаз из-за пыток жителя столицы оправдал областной суд Костаная
Отправлено: 30.09.22 - 15:02
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В связи с тем, что компетентные органы не обеспечили быстрое и беспристрастное расследование по заявлению о пытках, суд признал все протоколы допросов М. недопустимыми доказательствами.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25380
Re: Потерявшего глаз из-за пыток жителя столицы оправдал...
Отправлено: 30.09.22 - 15:02
#1
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Оооо, Боже. Ни шагу, в Костанай... 8-) :-o :-o
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