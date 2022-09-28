Прогноз на 5 дней
ясно+6°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 31% влажность
  • В, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 157 из 157«1...155156157
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 18:24
#2341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то в ленте нг нет сообщений о результатов референдумов.
все мировые сми комментируют это.
наблюдатели из сорока стран, присутсвовавших на выборах, таких как германия, италия, бразилия назвали их полностью демократичными. замечаний нет.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 18:38]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 18:25
#2342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
результаты просто ошеломляюшие.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 18:30
#2343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
руководители четырех регионов, где проходили референдумы, уже на пути в Москву. будут обращаться с просьбой принять их а состав России. на основании проведенных референдумов.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 18:31]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 18:32
#2344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем решение руководства России.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 11:13
#2345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
радостная новость для типа спортс-менов,
фанатеющих от антироссийских санкций.

//Европейский союз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла//

в приложении предлагается использовать кусты и траву,
а мыться вообще не надо, потому что от этого только вред.
английские ученые доказали.

[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 11:17]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17278
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 11:18
#2346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла//

Это надо было в первый пакет санкций ))
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3329
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 11:24
#2347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
//Европейский союз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла//


Цитата:
maxsaf:
Это надо было в первый пакет санкций ))


Больше на пропаганду похоже. США призывают срочно выезжать из России, значит пахнет жареным. В феврале тоже рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 11:28
#2348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати про туалетную бумагу
//Как следует из данных ФТС России, в 2020 году объем поставок за рубеж
туалетной бумаги достиг $52 млн (45,5 тыс. т).
Основная доля экспорта приходилась на Казахстан ($16,5 млн),
Белоруссию ($10,7 млн) и Германию ($10 млн).
ну Германии пришел кирдык,
ну Казахстан не бросят в беде надеюсь.
последствия просто сложно представить.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3329
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 12:00
#2349
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Германию ($10 млн). ну Германии пришел кирдык...


Рассмешил с утра, ничего страшного, на 10 миллионов долларов в РФ упадёт валютная выручка.
А сколько они сами в Германии производят туалетной бумаги и мыла?

Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1125
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 15:54
#2350
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: Раз вы не пацифист, значит за войну
а Вы до февраля были пацифистом? Или после стали?) Осуждаете ли Вы Израиль? Или США? А Киев осуждали до февраля? Или вы сторонник теории "кондиционеров" или что это Россия обстреливала территории ЛНР/ДНР все время?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 18:59
#2351
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
время летит...
сегодня год как..
кто помнит тот поймет.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 20:12
#2352
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
серебряная медаль возбудилась.
видать отмечает.
но видно уже перебрала.эх, подвалы..

[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 20:14]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6783
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 20:54
#2353
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 часа назад, источник: © РИА НовостиДоговоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут 30 сентября МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, которая пройдет в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8778
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 22:36
#2354
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сегодня год как..


Год назад не стало Ольги Германовны.
Помним!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.22 - 15:01
#2355
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пришла радость,откуда не ждали.
выпущена новая 20000 банкнота..
дело в том что 1 декабря прошлого года была
выпущена банкнота в 20 тысяч тенге с
изображением первого президента страны .
так что если есть у кого , сохраните как сувенир.
раритетом будет.
нет, ее не отменили, выводить просто будут по мере.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 15:06]
Профайл
Страница 157 из 157«1...155156157
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: 111, таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS