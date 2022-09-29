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Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45198
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов.
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Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:34
Цитата:
Ну..
Обзываться ты вот научился..
А чего же сам ждешь?
Victor Yang:
Журналист Новой газеты, либераст и переждун - кто бы мог подумать?!? В сети сейчас гуляет фраза: кто был не согласен с действиями правительства
Журналист Новой газеты, либераст и переждун - кто бы мог подумать?!? В сети сейчас гуляет фраза: кто был не согласен с действиями правительства
Ну..
Обзываться ты вот научился..
А чего же сам ждешь?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3153
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 13:38
Цитата:
Да ж, очень принципиальный товарищ!
"написал колонку, что я не уеду"
viktorian85:
Новая Газета самое фейкометное и продажное издание в СНГ. Неудивительно что такие персонажи там работают.
Новая Газета самое фейкометное и продажное издание в СНГ. Неудивительно что такие персонажи там работают.
Да ж, очень принципиальный товарищ!
"написал колонку, что я не уеду"
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1073
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:45
Цитата:
Верно подмечено.
saba:
русский мир вместо сверхлюдей арийцев. как то пазл сложился
русский мир вместо сверхлюдей арийцев. как то пазл сложился
Верно подмечено.
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:47
Цитата:
Цитата:
лучше бы терпели.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 13:52]
saba:
А я тоже ухожу, по крайней мере из комментов
А я тоже ухожу, по крайней мере из комментов
Цитата:
saba:
Извините не утерпел, думал вообще только читать, но
Извините не утерпел, думал вообще только читать, но
лучше бы терпели.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 13:52]
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:51
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1073
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:51
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 955
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 13:57
Комментарий удален модератором.
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:59
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кто не в курсе, могу перевести,что это означает.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 14:00]
кто не в курсе, могу перевести,что это означает.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 14:00]
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:59
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 955
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 14:05
Цитата:
так все диванные вояки отсижываются тут..не кому воевать в рашке! у них одна песенка...А мы уйдём на север, а мы уйдём на север!..и там переждём!
111:
Целебное, что ни говори.. Не хватает людей на убой?
Целебное, что ни говори.. Не хватает людей на убой?
так все диванные вояки отсижываются тут..не кому воевать в рашке! у них одна песенка...А мы уйдём на север, а мы уйдём на север!..и там переждём!
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 14:07
редакция, может запретите эти "агитки" в этой ветке
и других размером А4, ну сколько можно,читать невозможно,
две фотки, и страница занята.
на компе два экрана занимает одна.
главное один и тот же.
думаю со мной большинство согласятся.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 14:39]
и других размером А4, ну сколько можно,читать невозможно,
две фотки, и страница занята.
на компе два экрана занимает одна.
главное один и тот же.
думаю со мной большинство согласятся.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 14:39]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 955
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 14:11
"Украинские войска, почти завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи (ГЛОКС), которые поддерживают российские войска в районе Дробышево-Лиман".ISW сообщает, что, по данным из российских источников, украинские войска прорвали российскую оборону в районе Ставок, в 10 км к северу от Лимана, а также перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем снабжения и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана. Как сообщают российские военные корреспонденты, на которых ссылается ISW, ситуация является "чрезвычайно сложной" для подразделений БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые держат оборону в районе Дробышево и в Лимане.
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 14:12
Цитата:
Два фото заняли место для 15ти комментариев?
alex_60:
две фотки, и страница занята.
две фотки, и страница занята.
Два фото заняли место для 15ти комментариев?
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 14:42
Цитата:
хотел в ПВО, а попал в Костанай.
что то пошло не так.
таноми52:
Да ж, очень принципиальный товарищ! "написал колонку, что я не уеду"
Да ж, очень принципиальный товарищ! "написал колонку, что я не уеду"
хотел в ПВО, а попал в Костанай.
что то пошло не так.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25380
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 14:45
Цитата:
Будет в НГ, статейки писАть...
alex_60:
хотел в ПВО, а попал в Костанай.
хотел в ПВО, а попал в Костанай.
Будет в НГ, статейки писАть...
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