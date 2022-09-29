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≡ Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45198
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
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Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18476
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:34
#105
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Цитата:
Victor Yang:
Журналист Новой газеты, либераст и переждун - кто бы мог подумать?!? В сети сейчас гуляет фраза: кто был не согласен с действиями правительства

Ну..
Обзываться ты вот научился..
А чего же сам ждешь?
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таноми52
§ таноми52
(Пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3153
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 13:38
#106
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Цитата:
viktorian85:
Новая Газета самое фейкометное и продажное издание в СНГ. Неудивительно что такие персонажи там работают.


Да ж, очень принципиальный товарищ!
"написал колонку, что я не уеду"
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1073
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:45
#107
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Цитата:
saba:
русский мир вместо сверхлюдей арийцев. как то пазл сложился

Верно подмечено.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17846
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:47
#108
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Цитата:
saba:
А я тоже ухожу, по крайней мере из комментов


Цитата:
saba:
Извините не утерпел, думал вообще только читать, но


лучше бы терпели.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 13:52]
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18476
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:51
#109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1073
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:51
#110
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
955
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 13:57
#111
Комментарий удален модератором.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17846
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:59
#112
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

кто не в курсе, могу перевести,что это означает.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 14:00]
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18476
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 13:59
#113
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Целебное, что ни говори..
Не хватает людей на убой?

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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
955
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 14:05
#114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Целебное, что ни говори.. Не хватает людей на убой?


так все диванные вояки отсижываются тут..не кому воевать в рашке! у них одна песенка...А мы уйдём на север, а мы уйдём на север!..и там переждём!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17846
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 14:07
#115
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редакция, может запретите эти "агитки" в этой ветке
и других размером А4, ну сколько можно,читать невозможно,
две фотки, и страница занята.
на компе два экрана занимает одна.
главное один и тот же.
думаю со мной большинство согласятся.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 14:39]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
955
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 14:11
#116
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"Украинские войска, почти завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи (ГЛОКС), которые поддерживают российские войска в районе Дробышево-Лиман".ISW сообщает, что, по данным из российских источников, украинские войска прорвали российскую оборону в районе Ставок, в 10 км к северу от Лимана, а также перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем снабжения и выезда для россиян, удерживающих линию к западу от Лимана. Как сообщают российские военные корреспонденты, на которых ссылается ISW, ситуация является "чрезвычайно сложной" для подразделений БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые держат оборону в районе Дробышево и в Лимане.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18476
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 14:12
#117
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Цитата:
alex_60:
две фотки, и страница занята.

Два фото заняли место для 15ти комментариев?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17846
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 14:42
#118
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Цитата:
таноми52:
Да ж, очень принципиальный товарищ! "написал колонку, что я не уеду"


хотел в ПВО, а попал в Костанай.
что то пошло не так.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25380
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 14:45
#119
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Цитата:
alex_60:
хотел в ПВО, а попал в Костанай.

Будет в НГ, статейки писАть... :-o :oops:
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