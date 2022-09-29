Отправлено: - 13:34

Victor Yang:

Журналист Новой газеты, либераст и переждун - кто бы мог подумать?!? В сети сейчас гуляет фраза: кто был не согласен с действиями правительства

Цитата:Ну..Обзываться ты вот научился..А чего же сам ждешь?