Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов. Читать новость
Skeptic: Послушайте речи европейских и сшанских чиновников. Они этого давно уже не скрывают.
Что такое бюджетное правило знаете ? Излишки от продажи нефти тратились на покупку $ .Т.е все доходы превышающие определенную сумму от продажи нефти так называемые резервы отправлялись на хранение в США долларах .Россия передавала эти излишки США . Кто будет резать курицу несущую золотые яйца ? А то что происходит сейчас это уже решение другого вопроса .
Skeptic: Война на территории России не ведётся исключительно благодаря тому, что Россия не стала дожидаться условного "июня 1941 года", а сразу перешла к условному же "маю 1945 года". Все, кто хочет знать правду, знают, чем обернулось для СССР неверие Сталина в то, что Германия собирается напасть на СССР 22 июня.
Германия напала вероломно без объявления войны .Тотальная мобилизация началась только в 1943 году . Цитата:
Значительное внимание уделялось планомерному накоплению людских резервов. До 1935 г. подготовка резервистов велась скрытно, через различные добровольные военизированные организации, а после 1935 г. — на основе всеобщей воинской повинности.
Накоплению людских резервов и ускорению мобилизационного развертывания армии помогало включение в общую систему мобилизационных приготовлений многочисленных полувоенных и военизированных формирований. Например, из молодежной организации имперской трудовой повинности с объявлением мобилизации в самые короткие сроки были сформированы строительные части. Они насчитывали в своем составе около полумиллиона человек.
Накануне второй мировой войны система подготовки людских резервов в фашистской Германии позволяла полностью обеспечить [127] мобилизационные потребности для развязывания агрессивных акций, а в ходе всей второй мировой войны поставить под ружье около 17 млн. человек. Это составило 24,5 процента всего населения, в то время как в первой мировой войне было призвано в армию 13,2 млн. человек (19,7 процента населения).
Летные части военно-воздушных сил и корабельный состав военно-морского флота были развернуты еще в мирное время
Skeptic: Война на территории России не ведётся исключительно благодаря тому, что Россия не стала дожидаться условного "июня 1941 года", а сразу перешла к условному же "маю 1945 года". Все, кто хочет знать правду, знают, чем обернулось для СССР неверие Сталина в то, что Германия собирается напасть на СССР 22 июня.
Правда у каждого своя . А истина одна . Из речи Гитлера 3 октября 1941 года Цитата:
К сожалению, другая сторона с самого начала этого не придерживалась. Следствием этих договоренностей стало предательство, которое ликвидировало прежде всего весь европейский северо-восток. Что для нас тогда означало быть молчаливыми свидетелями того, как задушили маленький финский народ, это все вы сами знаете. Однако я молчал. Каким ударом стал для нас наконец захват балтийских государств, может постигнуть только тот, кто знает немецкую историю и знает, что нет там ни одного квадратного километра, который не был бы однажды приобщен к человеческой культуре и цивилизации немецкими первопроходцами.
Я молчал и по этому поводу. Лишь тогда, когда от недели к неделе я все сильнее стал ощущать, что Советская Россия уже видит тот час, когда она выступит против нас, когда неожиданно в Восточной Пруссии собрались 22 советские дивизии, в то время как наших там было от силы три, когда я постепенно стал получать информацию о том, что на[286] нашей границе возникает аэродром за аэродромом, когда через всю гигантскую Советскую империю сюда начала катиться дивизия за дивизией, вот тогда я почувствовал себя обязанным принять меры со своей стороны.
Потому, что история не признает извинений за недосмотр, извинений, которые состоят в том, что задним числом объясняют: я это не заметил, или я в это не поверил. Стоя во главе Немецкой империи, я чувствую себя ответственным за весь немецкий народ, за его существование, за его настоящее и, насколько это возможно, за его будущее
Это просто комбо! Журналист Новой газеты, либераст и переждун - кто бы мог подумать?!? В сети сейчас гуляет фраза: кто был не согласен с действиями правительства - уехал в феврале, а кто боится за свою ж... - уехал в сентябре.
Извините не утерпел, думал вообще только читать, но речь Гитлера, это же просто обоснование спецоперации. А я думаю. почему такие ассоциации. Нехитро всё сделано , где то на 2 дня сдвинуто и не в 4 , а в 5 часов утра и поменяйте немецкий на русский народ, который нужно защищать, русский мир вместо сверхлюдей арийцев. как то пазл сложился
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