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≡ Руководителя отдела предпринимательства уволили, замакиму Костаная объявили выговор из-за махинаций с сахаром в СПК "Тобол"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45197
Руководителя отдела предпринимательства уволили, замакиму Костаная объявили выговор из-за махинаций с сахаром в СПК "Тобол"
Отправлено: 30.09.22 - 12:05
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Кроме руководителя отдела предпринимательства акимата г. Костанай Илоны ТИМОШЕНКО, уволили менеджера и завклада СПК. А акиму Камыстинского района Газизу БЕКМУХАМЕДОВУ, заместителю акима Костаная Мейраму СОКИТБАЕВУ и заместителю председателя правления СПК Байбосыну МУРЗИНУ объявили выговор.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17838
Руководителя отдела предпринимательства уволили, замакиму Костаная объявили выговор из-за махинаций с сахаром в СПК "Тобол"
Отправлено: 30.09.22 - 12:05
#1
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//Руководителя отдела предпринимательства уволили//

ярмарки без надзора теперь остались.
так то наградить ее надо,за борьбу с нарушениями во время карантина,
со всякими караоке-барами Jon Snow и подобными.
люди жизнью своей рисковали.
///Илона Тимошенко и Асем Ещанова пострадали не сильно, стояли на ногах. А вот Александре Сергазиновой понадобилась скорая помощь, потому что ей повредили руку и ногу.
Женщин просто поволокли. Они кричали, потому что, во-первых, никто не ожидал таких действий, было банально страшно. Во-вторых, охранники не церемонились: причинить боль они совсем не боялись.//

[Исправлено: alex_60, 30.09.2022 - 12:13]
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