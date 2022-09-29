Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 38% влажность
  • В-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45197
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 29.09.22 - 23:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Государственной технической службе рассказали о причинах перебоев с интернетом в Казахстане. На данный момент технические специалисты ГТС ведут работы по нейтрализации угроз.
Читать новость

T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
194
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 29.09.22 - 23:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позорники высшей категории, какие кибер атаки? Кому вы нужны? может хватит врать людям! с 2003 года в интернете, и его нормального от казахтелекома НИКОГДА и не было! Сплошное недоразумение а не компания! Тольтко денежки собирает, а вкладывать в новые технологии им нет дела. А как же жировать тогда? помню помню о зарплате в 360000 доларов! так что мнимые кибер атаки у нас будут ВСЕГДА! Ибо компания не обладает современными технологиями, ГРАМОТНЫМ штатом специалистов! ибо походу и учить у нас негде! Все для Назарбаева на бумаге 30 лет чуш писали, обещали..а воз и ныне там. Все кто мало-мальски понимает в компьютерной технике давно знают, что после обращения на 165 вам добавят скорость, предварительно могут наговорить кучу технической ереси, дабы знают что основная масса мало что в этой терминологии понимает. Пройдет неделька другая и ваш инет опять усядется на черепаху Тартилу! Так как скорость уже добавили д. Васе, а у вас отняли. И только не говорите что это не ТАК!!! Об этом типа секрете давно все кто в теме знают! У вас же не роботы работают, А живые люди! Иногда они просто от вас уходят, и все секреты ваших манипуляций выкладывают в инет! Желающие могут погуглить, и будут удивлены! так что будем ждать Илона макса, глядишь он не любитель СЕМИ ШАПОК!!!
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 29.09.22 - 23:55
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tenkisch:
казахтелекома

вот только проблемы с инетом не только у Казахтелекома)
Профайл
T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
194
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 10:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
lavprof, А просто накипело! Денежки то они берут за нормальную услугу, предоставляют гадость! Вы же не оплачиваете за неполноценный товар 100 его стоимость? всегда есть скидка!!! И была при СССР! А что тут то по факту? Платишь за газету по стоимости мерседеса! и им всё с рук! Жалеть я их должен что ли? Пусть лучше работают, и меньше бешпармачат! по поводу и без!
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 10:37
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tenkisch:
А просто накипело!

Понимаю Вас, и не спорю ни капли о том, что рассказали об указанном провайдере. Я только о вчерашней ситуации говорил) а так абсолютно согласен.
Беда, что не везде есть альтернатива Казахтелекому, а так на месте людей при первой же возможности менял провайдера, у нас их не так много, но любой из них в разы лучше по качеству, а чаще всего и по стоимости услуг.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2831
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 10:41
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
вот только проблемы с инетом не только у Казахтелекома)

все магистральные сети в стране принадлежат Казахтелекому. Так что неважно какой провайдер. все к нему подключены.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 10:52
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Так что неважно какой провайдер

касательно вчерашних проблем с интернетом - да.
Касательно качества предоставляемых услуг повседневно - весьма важно)

Цитата:
юля елиссева:
все магистральные сети в стране принадлежат Казахтелекому.

а как же Транстелеком?)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2831
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 10:55
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
а как же Транстелеком?)

все провайдеры берут трафик у Казахтелекома. в том числе и этот железнодорожный провайдер
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 11:09
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
все провайдеры берут трафик у Казахтелекома

спорить не буду, но у меня обратная информация касаемо Костаная)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2831
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 11:17
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
спорить не буду, но у меня обратная информация касаемо Костаная)

не знаю где именно точка подключения Транстелекома к Казахтелекому, но в Кустанае, да это разные сети. Сама являюсь абонентом Транстелекома. И интернет и телефонная связь от них.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 11:21
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
абонентом Транстелекома

ну, я абонент Алма ТВ, а они через ТТК работают)
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8908
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 11:36
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
Беда, что не везде есть альтернатива Казахтелекому

Цитата:
lavprof:
ну, я абонент Алма ТВ, а они через ТТК работают

В ЗТБ где есть возможность люди бегут от Казахтелекома и подключаются к Алма тв или транстелекому,всего за 3500 скорость 50мбит\сек.
Я живу в частном секторе ,тут без альтернативы только г....интернет Казахтелеком с его 1-5 мбит\с за те же самые деньги.
Кстати друзья звонили с Германии жаловались на качество интернета, замерили скорость 255мбит\сек это проводной ,а вот мобильный у них так себе 29мбит\сек
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 11:51
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
жаловались на качество интернета, замерили скорость 255мбитсек

Казахтелекома на них нет, с их "8 мбит/с" (в теории) :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS