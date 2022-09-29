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Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45197
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 29.09.22 - 23:42
В Государственной технической службе рассказали о причинах перебоев с интернетом в Казахстане. На данный момент технические специалисты ГТС ведут работы по нейтрализации угроз.
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T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 194
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 29.09.22 - 23:42
Позорники высшей категории, какие кибер атаки? Кому вы нужны? может хватит врать людям! с 2003 года в интернете, и его нормального от казахтелекома НИКОГДА и не было! Сплошное недоразумение а не компания! Тольтко денежки собирает, а вкладывать в новые технологии им нет дела. А как же жировать тогда? помню помню о зарплате в 360000 доларов! так что мнимые кибер атаки у нас будут ВСЕГДА! Ибо компания не обладает современными технологиями, ГРАМОТНЫМ штатом специалистов! ибо походу и учить у нас негде! Все для Назарбаева на бумаге 30 лет чуш писали, обещали..а воз и ныне там. Все кто мало-мальски понимает в компьютерной технике давно знают, что после обращения на 165 вам добавят скорость, предварительно могут наговорить кучу технической ереси, дабы знают что основная масса мало что в этой терминологии понимает. Пройдет неделька другая и ваш инет опять усядется на черепаху Тартилу! Так как скорость уже добавили д. Васе, а у вас отняли. И только не говорите что это не ТАК!!! Об этом типа секрете давно все кто в теме знают! У вас же не роботы работают, А живые люди! Иногда они просто от вас уходят, и все секреты ваших манипуляций выкладывают в инет! Желающие могут погуглить, и будут удивлены! так что будем ждать Илона макса, глядишь он не любитель СЕМИ ШАПОК!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 29.09.22 - 23:55
Цитата:
вот только проблемы с инетом не только у Казахтелекома)
Tenkisch:
казахтелекома
казахтелекома
вот только проблемы с инетом не только у Казахтелекома)
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 194
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 10:07
lavprof, А просто накипело! Денежки то они берут за нормальную услугу, предоставляют гадость! Вы же не оплачиваете за неполноценный товар 100 его стоимость? всегда есть скидка!!! И была при СССР! А что тут то по факту? Платишь за газету по стоимости мерседеса! и им всё с рук! Жалеть я их должен что ли? Пусть лучше работают, и меньше бешпармачат! по поводу и без!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 10:37
Цитата:
Понимаю Вас, и не спорю ни капли о том, что рассказали об указанном провайдере. Я только о вчерашней ситуации говорил) а так абсолютно согласен.
Беда, что не везде есть альтернатива Казахтелекому, а так на месте людей при первой же возможности менял провайдера, у нас их не так много, но любой из них в разы лучше по качеству, а чаще всего и по стоимости услуг.
Tenkisch:
А просто накипело!
А просто накипело!
Понимаю Вас, и не спорю ни капли о том, что рассказали об указанном провайдере. Я только о вчерашней ситуации говорил) а так абсолютно согласен.
Беда, что не везде есть альтернатива Казахтелекому, а так на месте людей при первой же возможности менял провайдера, у нас их не так много, но любой из них в разы лучше по качеству, а чаще всего и по стоимости услуг.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2831
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 10:41
Цитата:
все магистральные сети в стране принадлежат Казахтелекому. Так что неважно какой провайдер. все к нему подключены.
lavprof:
вот только проблемы с инетом не только у Казахтелекома)
вот только проблемы с инетом не только у Казахтелекома)
все магистральные сети в стране принадлежат Казахтелекому. Так что неважно какой провайдер. все к нему подключены.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 10:52
Цитата:
касательно вчерашних проблем с интернетом - да.
Касательно качества предоставляемых услуг повседневно - весьма важно)
Цитата:
а как же Транстелеком?)
юля елиссева:
Так что неважно какой провайдер
Так что неважно какой провайдер
касательно вчерашних проблем с интернетом - да.
Касательно качества предоставляемых услуг повседневно - весьма важно)
Цитата:
юля елиссева:
все магистральные сети в стране принадлежат Казахтелекому.
все магистральные сети в стране принадлежат Казахтелекому.
а как же Транстелеком?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2831
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 10:55
Цитата:
все провайдеры берут трафик у Казахтелекома. в том числе и этот железнодорожный провайдер
lavprof:
а как же Транстелеком?)
а как же Транстелеком?)
все провайдеры берут трафик у Казахтелекома. в том числе и этот железнодорожный провайдер
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 11:09
Цитата:
спорить не буду, но у меня обратная информация касаемо Костаная)
юля елиссева:
все провайдеры берут трафик у Казахтелекома
все провайдеры берут трафик у Казахтелекома
спорить не буду, но у меня обратная информация касаемо Костаная)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2831
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 11:17
Цитата:
не знаю где именно точка подключения Транстелекома к Казахтелекому, но в Кустанае, да это разные сети. Сама являюсь абонентом Транстелекома. И интернет и телефонная связь от них.
lavprof:
спорить не буду, но у меня обратная информация касаемо Костаная)
спорить не буду, но у меня обратная информация касаемо Костаная)
не знаю где именно точка подключения Транстелекома к Казахтелекому, но в Кустанае, да это разные сети. Сама являюсь абонентом Транстелекома. И интернет и телефонная связь от них.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 11:21
Цитата:
ну, я абонент Алма ТВ, а они через ТТК работают)
юля елиссева:
абонентом Транстелекома
абонентом Транстелекома
ну, я абонент Алма ТВ, а они через ТТК работают)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8908
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 11:36
Цитата:
Цитата:
В ЗТБ где есть возможность люди бегут от Казахтелекома и подключаются к Алма тв или транстелекому,всего за 3500 скорость 50мбит\сек.
Я живу в частном секторе ,тут без альтернативы только г....интернет Казахтелеком с его 1-5 мбит\с за те же самые деньги.
Кстати друзья звонили с Германии жаловались на качество интернета, замерили скорость 255мбит\сек это проводной ,а вот мобильный у них так себе 29мбит\сек
lavprof:
Беда, что не везде есть альтернатива Казахтелекому
Беда, что не везде есть альтернатива Казахтелекому
Цитата:
lavprof:
ну, я абонент Алма ТВ, а они через ТТК работают
ну, я абонент Алма ТВ, а они через ТТК работают
В ЗТБ где есть возможность люди бегут от Казахтелекома и подключаются к Алма тв или транстелекому,всего за 3500 скорость 50мбит\сек.
Я живу в частном секторе ,тут без альтернативы только г....интернет Казахтелеком с его 1-5 мбит\с за те же самые деньги.
Кстати друзья звонили с Германии жаловались на качество интернета, замерили скорость 255мбит\сек это проводной ,а вот мобильный у них так себе 29мбит\сек
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1124
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 30.09.22 - 11:51
Цитата:
Казахтелекома на них нет, с их "8 мбит/с" (в теории)
Добринцофф:
жаловались на качество интернета, замерили скорость 255мбитсек
жаловались на качество интернета, замерили скорость 255мбитсек
Казахтелекома на них нет, с их "8 мбит/с" (в теории)
-
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