Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов. Читать новость
---Тебе Путин не звонил ??*Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно.Владимир Путин президент Российской Федерации***
Не ожидал, что НГ станет рупором этих ссыкунов, которого и мужиком-то нельзя назвать. Для соблюдения хотя бы видимости обьективности могли бы дать возможность высказаться и защитникам России. Жить он хочет, а другие? Предательству нет оправдания!
Дантист: Для соблюдения хотя бы видимости обьективности могли бы дать возможность высказаться и защитникам России.
Во-первых, война на территории России не ведется. Во-вторых, тема номера - почему россияне массово уезжают из своей страны в Казахстан. Мы говорили с несколькими приехавшими, в том числе с Иваном Жилиным. Поскольку он журналист и своего лица/фамилии не скрывает, решили поговорить с ним подробнее. В-третьих, если у вас есть контакты защитника России и если этот защитник готов ответить на наши вопросы - присылайте в личку мне. В комментариях даем возможность высказаться всем, но без взаимных обвинений и оскорблений. Обвинения и оскорбления в адрес "Нашей Газеты" остаются на совести их авторов.
Дантист: возможность высказаться и защитникам России.
Зачем для того чтобы защитить Россию нужно нападать на Украину? Ответьте, только без пересказывания кремлевской пропаганды - про фашистов, бандеровцев и о том, что на самом деле воюете вы с НАТО и не напали на Украину.
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