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≡ Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45196
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
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Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6781
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 23:20
#75
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Цитата:
111:
Как вариант, Целебная потеря денег..

----Как было , так и осталось ;-) :-)

[Исправлено: Гога, 29.09.2022 - 20:21]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6781
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 23:23
#76
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Цитата:
maxsaf:
А ты как всегда раздаешь пиво и баурсаки? )

---Не , он только мемы с Киану Ривз сбрасывает сюда .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6781
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 23:28
#77
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Цитата:
111:

---Тебе Путин не звонил ??*Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно.Владимир Путин президент Российской Федерации***
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
824
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 00:25
#78
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18469
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 03:32
#79
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Приказ стоять до конца в Лимане как то помог этим указам выходит..

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18469
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 03:34
#80
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Теперь смело начинаем ядерную войну со стороны...батьки?

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11508
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 09:14
#81
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На границе с Троицком ( бугристое) не одного уклониста нету. Пусто. Все волонтёры могут спокойно выдохнуть))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17835
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 09:21
#82
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утром видел, чемоданы катят.
в сторону Челябинска вроде.
жалко их конечно.по человечески.
что попали в такую ситуацию.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1118
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 09:26
#83
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Цитата:
Vit:
На границе с Троицком ( бугристое) не одного уклониста нету.

дак ВВП потребовал вернуть домой всех неправомерно призванных. И напомнил, что призываться должны с боевым опытом ребята. Истерику о мобилизации можно прекращать
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
922
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 10:00
#84
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Не ожидал, что НГ станет рупором этих ссыкунов, которого и мужиком-то нельзя назвать. Для соблюдения хотя бы видимости обьективности могли бы
дать возможность высказаться и защитникам России. Жить он хочет, а другие? Предательству нет оправдания!
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1423
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 10:36
#85
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Цитата:
Дантист:
Для соблюдения хотя бы видимости обьективности могли бы дать возможность высказаться и защитникам России.

Во-первых, война на территории России не ведется.
Во-вторых, тема номера - почему россияне массово уезжают из своей страны в Казахстан. Мы говорили с несколькими приехавшими, в том числе с Иваном Жилиным. Поскольку он журналист и своего лица/фамилии не скрывает, решили поговорить с ним подробнее.
В-третьих, если у вас есть контакты защитника России и если этот защитник готов ответить на наши вопросы - присылайте в личку мне.
В комментариях даем возможность высказаться всем, но без взаимных обвинений и оскорблений. Обвинения и оскорбления в адрес "Нашей Газеты" остаются на совести их авторов.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1118
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 30.09.22 - 10:40
#86
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Давид "Птаха" Нуриев о мобилизации
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2829
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 30.09.22 - 10:45
#87
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Цитата:
Дантист:
возможность высказаться и защитникам России.

Зачем для того чтобы защитить Россию нужно нападать на Украину? Ответьте, только без пересказывания кремлевской пропаганды - про фашистов, бандеровцев и о том, что на самом деле воюете вы с НАТО и не напали на Украину.
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