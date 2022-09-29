Отправлено: - 10:36

Дантист:

Для соблюдения хотя бы видимости обьективности могли бы дать возможность высказаться и защитникам России.

Цитата:Во-первых, война на территории России не ведется.Во-вторых, тема номера - почему россияне массово уезжают из своей страны в Казахстан. Мы говорили с несколькими приехавшими, в том числе с Иваном Жилиным. Поскольку он журналист и своего лица/фамилии не скрывает, решили поговорить с ним подробнее.В-третьих, если у вас есть контакты защитника России и если этот защитник готов ответить на наши вопросы - присылайте в личку мне.В комментариях даем возможность высказаться всем, но без взаимных обвинений и оскорблений. Обвинения и оскорбления в адрес "Нашей Газеты" остаются на совести их авторов.