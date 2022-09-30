Re: Ледовый дворец за 4 млрд тенге простаивает в Костанае

Отправлено: - 10:00

Денежки то небось растаяли, дворец то ледовый, пока холода были ещё что функционировало, а стоило солнышку пригреть и амба "ДВОРЦУ"! Вот как тут не вспомнить товарища СТАЛИНА!? При нем бы сейчас главных в застенки на пытки, вторстепенных урановую руду на кольсский полуостров нюхать! и это было СПРАВЕДЛИВО!!!! До сель будете гадить в собственнорй стране? народ то уже устал!