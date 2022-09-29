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≡ Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45193
Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 29.09.22 - 23:42
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В Государственной технической службе рассказали о причинах перебоев с интернетом в Казахстане. На данный момент технические специалисты ГТС ведут работы по нейтрализации угроз.
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§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
191
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 29.09.22 - 23:42
#1
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Позорники высшей категории, какие кибер атаки? Кому вы нужны? может хватит врать людям! с 2003 года в интернете, и его нормального от казахтелекома НИКОГДА и не было! Сплошное недоразумение а не компания! Тольтко денежки собирает, а вкладывать в новые технологии им нет дела. А как же жировать тогда? помню помню о зарплате в 360000 доларов! так что мнимые кибер атаки у нас будут ВСЕГДА! Ибо компания не обладает современными технологиями, ГРАМОТНЫМ штатом специалистов! ибо походу и учить у нас негде! Все для Назарбаева на бумаге 30 лет чуш писали, обещали..а воз и ныне там. Все кто мало-мальски понимает в компьютерной технике давно знают, что после обращения на 165 вам добавят скорость, предварительно могут наговорить кучу технической ереси, дабы знают что основная масса мало что в этой терминологии понимает. Пройдет неделька другая и ваш инет опять усядется на черепаху Тартилу! Так как скорость уже добавили д. Васе, а у вас отняли. И только не говорите что это не ТАК!!! Об этом типа секрете давно все кто в теме знают! У вас же не роботы работают, А живые люди! Иногда они просто от вас уходят, и все секреты ваших манипуляций выкладывают в инет! Желающие могут погуглить, и будут удивлены! так что будем ждать Илона макса, глядишь он не любитель СЕМИ ШАПОК!!!
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1115
Re: Причины перебоев с интернетом в Казахстане назвали в ГТС
Отправлено: 29.09.22 - 23:55
#2
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Цитата:
Tenkisch:
казахтелекома

вот только проблемы с инетом не только у Казахтелекома)
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