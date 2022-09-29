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≡ Рецидивист с подложными номерами - О наезде автомобиля на собаку рассказали свидетели и волонтеры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45193
Рецидивист с подложными номерами - О наезде автомобиля на собаку рассказали свидетели и волонтеры
Отправлено: 29.09.22 - 23:13
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Водитель микроавтобуса Volkswagen наехал на одну из бродячих собак, которые обитают возле павильонов по ул. Складской в Костанае. Видео с камер наблюдения с этим инцидентом в аккаунте «НГ» в Instagram вызвало волну негодования.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
925
Re: Рецидивист с подложными номерами - О наезде автомобиля на...
Отправлено: 29.09.22 - 23:13
#1
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Цитата:
28 сентября в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что материал по этому инциденту зарегистрирован, принимаются меры к установлению личности водителя Источник:


ранее:
Цитата:
- Водитель написал заявление в полицию, где отмечает, что наехал не целенаправленно, а потому что у него была помеха справа. Источник:


это как понимать, полиция???????????7
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25376
Re: Рецидивист с подложными номерами - О наезде автомобиля на...
Отправлено: 29.09.22 - 23:14
#2
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Вот это - новость. Понимаю... :-o :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25376
Рецидивист с подложными номерами - О наезде автомобиля на собаку рассказали свидетели и волонтеры
Отправлено: 29.09.22 - 23:19
#3
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Нужно всю Полицию области - задействовать... :-o 8-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
925
Рецидивист с подложными номерами - О наезде автомобиля на собаку рассказали свидетели и волонтеры
Отправлено: 29.09.22 - 23:25
#4
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дракон, тут не до смеха
тут что-то не то с той
полицией
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