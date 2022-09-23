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≡ Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
 
 
Страница 13 из 13«1...111213
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45191
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
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После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18467
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 18:54
#180
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Увеличение потока?
Квартиры по пол ляма?

Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18467
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 18:57
#181
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В Рудном за 180 тысяч никто никому не нужен..

Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18467
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 19:05
#182
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200 лет, это много или мало?

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18467
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 19:09
#183
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Кому нужны умные и образованные?
Конечно Штатам!

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18467
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 19:11
#184
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Начинается отжим авто?

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18467
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 19:16
#185
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Какой то известный патриот России
Грузия..

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1114
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 22:34
#186
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Цитата:
111:
200 лет, это много или мало?

следующего маршрутом Москва - Алма-Ата пешком??? о_О
только пеших тормозит из Москвы в Алма-Ату?) или у него разных бланков отпечатано? А можно все посмотреть?)

Цитата:
111:
Конечно Штатам!

проводили различие между властью и народом?) Ну-ну, верим, как же) но от "мозгов" конечно не откажутся) хотя думаю им сейчас латиноамериканцев хватает с избытком

Цитата:
111:
патриот

такой вот патриот "Лев" против")
Профайл
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