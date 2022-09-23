Отправлено: - 22:34

111:

200 лет, это много или мало?

111:

Конечно Штатам!

111:

патриот

Цитата:следующего маршрутом Москва - Алма-Ата пешком??? о_Отолько пеших тормозит из Москвы в Алма-Ату?) или у него разных бланков отпечатано? А можно все посмотреть?)Цитата:проводили различие между властью и народом?) Ну-ну, верим, как же) но от "мозгов" конечно не откажутся) хотя думаю им сейчас латиноамериканцев хватает с избыткомЦитата:такой вот патриот "Лев" против")