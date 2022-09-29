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≡ Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45205
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
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Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 21:53
#60
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Ну а пока зетпатриоты кричат им там что то и пока российская пропаганда говорит как у нас гадко, Цон..



Тут горячий бесплатный обед..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 21:54
#61
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А пока в Казахстане мы казахи помогаем им..

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18502
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:05
#62
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Мда..
Воюет Путин, а народ как всегда платит..

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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
923
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 22:14
#63
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Цитата:
saba:
судя по комментам, что мы находимся в одном из регионов России

Да ну нет, больше похоже, что мы находимся в Киеве или в одном из регионов Польши, Прибалтики, но никак не России. И "туристы" охотно раздающие интервью,также приехали из этих регионов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17288
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:15
#64
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Цитата:
111:
А пока в Казахстане мы казахи помогаем им..

А ты как всегда раздаешь пиво и баурсаки? ))
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
923
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 22:15
#65
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Цитата:
111:
А пока в Казахстане мы казахи помогаем им..

За чей счёт банкет?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1137
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 22:20
#66
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Цитата:
111:
Хм..

ты мягкое с теплым то не путай, я понимаю, что тебе нужно смысл предложения в другой ракурс перевести, но хватит, речь о другом шла. Твой "Молодец, хоть кто то из России говорит правду.." что говорил?
Цитата:
С теми, с кем я общался, они в армии не служили по разным причинам, к армии отношения не имеют.

что автоматически подразумевает, что никто их никуда не отправит. Максимум осенний призыв на срочную службу. А значит и не было смысла никуда бежать, с учетом того, что от гражданства то они отказываться не планируют судя по всему. А проплаченные (и выслуживающиеся в нашем случае) "истерички" умело разгоняют панику.
Но, как уже выше отметил, все уже постепенно приходит в норму.

Цитата:
111:
российская пропаганда говорит как у нас гадко

пока ты говоришь, что российская пропаганда говорит, так правильнее)

Цитата:
111:
Как вариант, Целебная потеря денег..

"красиво" стелешь) а по факту? А по факту квартиры все такие же дорогие.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17288
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:31
#67
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Цитата:
lavprof:
что автоматически подразумевает, что никто их никуда не отправит

В первую волну - точно нет. Но кто знает, как дальше пойдет. Референдум то состоялся, присоединение не за горами, а дальше два варианта - либо пойдет на спад, либо очередной виток эскалации. Я даже не знаю, какой из двух вариантов наиболее вероятен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17288
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:32
#68
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Цитата:
lavprof:
Но, как уже выше отметил, все уже постепенно приходит в норму.

Это смотря по какую сторону границы стоять. Вангую знатную истерику :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1137
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 22:38
#69
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Цитата:
maxsaf:
Но кто знает, как дальше пойдет.

а дальше либо все закончится (месяц/полгода/год и т.д.), либо будет обмен ядерными ударами и не факт, что будет иметь значение местонахождение))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17288
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:42
#70
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Цитата:
lavprof:
будет иметь значение местонахождение))

Будет. После Чернобыля до Европы радиация дошла в количестве сопоставимом с естественным природным фоном. Так что не все так плохо.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1137
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 22:48
#71
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Цитата:
maxsaf:
Так что не все так плохо.

Только еще есть много разговоров о биологическом оружии) если дойдет до атома, то в ход скорее всего пойдет все)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6803
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:59
#72
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Цитата:
111:
Так я и говорю, чем этой войной довел их Путин.

----Кого ?? Казахстанцев ??Цитата:
111:
местные зетпатриоты орут им дезертиры

----И тут Путин виноват ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6803
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 23:01
#73
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Цитата:
111:
Тут горячий бесплатный обед..

---Ты привёз ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6803
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 23:03
#74
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Цитата:
111:
А пока в Казахстане мы казахи помогаем им..

---Это ты такой дастархан накрыл ??Или как с Киану Ривз?? :lol: :-x
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