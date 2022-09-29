Отправлено: - 22:20

111:

Хм..

С теми, с кем я общался, они в армии не служили по разным причинам, к армии отношения не имеют.

111:

российская пропаганда говорит как у нас гадко

111:

Как вариант, Целебная потеря денег..

Цитата:ты мягкое с теплым то не путай, я понимаю, что тебе нужно смысл предложения в другой ракурс перевести, но хватит, речь о другом шла. Твой "Молодец, хоть кто то из России говорит правду.." что говорил?Цитата:что автоматически подразумевает, что никто их никуда не отправит. Максимум осенний призыв на срочную службу. А значит и не было смысла никуда бежать, с учетом того, что от гражданства то они отказываться не планируют судя по всему. А проплаченные (и выслуживающиеся в нашем случае) "истерички" умело разгоняют панику.Но, как уже выше отметил, все уже постепенно приходит в норму.Цитата:пока ты говоришь, что российская пропаганда говорит, так правильнее)Цитата:"красиво" стелешь) а по факту? А по факту квартиры все такие же дорогие.