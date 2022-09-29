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Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45191
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов.
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Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 21:53
Ну а пока зетпатриоты кричат им там что то и пока российская пропаганда говорит как у нас гадко, Цон..
Тут горячий бесплатный обед..
Тут горячий бесплатный обед..
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 21:54
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:05
Комментарий проходит проверку.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 923
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 22:14
Цитата:
Да ну нет, больше похоже, что мы находимся в Киеве или в одном из регионов Польши, Прибалтики, но никак не России. И "туристы" охотно раздающие интервью,также приехали из этих регионов.
saba:
судя по комментам, что мы находимся в одном из регионов России
судя по комментам, что мы находимся в одном из регионов России
Да ну нет, больше похоже, что мы находимся в Киеве или в одном из регионов Польши, Прибалтики, но никак не России. И "туристы" охотно раздающие интервью,также приехали из этих регионов.
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:15
Цитата:
А ты как всегда раздаешь пиво и баурсаки? ))
111:
А пока в Казахстане мы казахи помогаем им..
А пока в Казахстане мы казахи помогаем им..
А ты как всегда раздаешь пиво и баурсаки? ))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 923
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 22:15
Цитата:
За чей счёт банкет?
111:
А пока в Казахстане мы казахи помогаем им..
А пока в Казахстане мы казахи помогаем им..
За чей счёт банкет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1114
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 22:20
Цитата:
ты мягкое с теплым то не путай, я понимаю, что тебе нужно смысл предложения в другой ракурс перевести, но хватит, речь о другом шла. Твой "Молодец, хоть кто то из России говорит правду.." что говорил?
Цитата:
что автоматически подразумевает, что никто их никуда не отправит. Максимум осенний призыв на срочную службу. А значит и не было смысла никуда бежать, с учетом того, что от гражданства то они отказываться не планируют судя по всему. А проплаченные (и выслуживающиеся в нашем случае) "истерички" умело разгоняют панику.
Но, как уже выше отметил, все уже постепенно приходит в норму.
Цитата:
пока ты говоришь, что российская пропаганда говорит, так правильнее)
Цитата:
"красиво" стелешь) а по факту? А по факту квартиры все такие же дорогие.
111:
Хм..
Хм..
ты мягкое с теплым то не путай, я понимаю, что тебе нужно смысл предложения в другой ракурс перевести, но хватит, речь о другом шла. Твой "Молодец, хоть кто то из России говорит правду.." что говорил?
Цитата:
С теми, с кем я общался, они в армии не служили по разным причинам, к армии отношения не имеют.
что автоматически подразумевает, что никто их никуда не отправит. Максимум осенний призыв на срочную службу. А значит и не было смысла никуда бежать, с учетом того, что от гражданства то они отказываться не планируют судя по всему. А проплаченные (и выслуживающиеся в нашем случае) "истерички" умело разгоняют панику.
Но, как уже выше отметил, все уже постепенно приходит в норму.
Цитата:
111:
российская пропаганда говорит как у нас гадко
российская пропаганда говорит как у нас гадко
пока ты говоришь, что российская пропаганда говорит, так правильнее)
Цитата:
111:
Как вариант, Целебная потеря денег..
Как вариант, Целебная потеря денег..
"красиво" стелешь) а по факту? А по факту квартиры все такие же дорогие.
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:31
Цитата:
В первую волну - точно нет. Но кто знает, как дальше пойдет. Референдум то состоялся, присоединение не за горами, а дальше два варианта - либо пойдет на спад, либо очередной виток эскалации. Я даже не знаю, какой из двух вариантов наиболее вероятен.
lavprof:
что автоматически подразумевает, что никто их никуда не отправит
что автоматически подразумевает, что никто их никуда не отправит
В первую волну - точно нет. Но кто знает, как дальше пойдет. Референдум то состоялся, присоединение не за горами, а дальше два варианта - либо пойдет на спад, либо очередной виток эскалации. Я даже не знаю, какой из двух вариантов наиболее вероятен.
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:32
Цитата:
Это смотря по какую сторону границы стоять. Вангую знатную истерику
lavprof:
Но, как уже выше отметил, все уже постепенно приходит в норму.
Но, как уже выше отметил, все уже постепенно приходит в норму.
Это смотря по какую сторону границы стоять. Вангую знатную истерику
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1114
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 22:38
Цитата:
а дальше либо все закончится (месяц/полгода/год и т.д.), либо будет обмен ядерными ударами и не факт, что будет иметь значение местонахождение))
maxsaf:
Но кто знает, как дальше пойдет.
Но кто знает, как дальше пойдет.
а дальше либо все закончится (месяц/полгода/год и т.д.), либо будет обмен ядерными ударами и не факт, что будет иметь значение местонахождение))
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 22:42
Цитата:
Будет. После Чернобыля до Европы радиация дошла в количестве сопоставимом с естественным природным фоном. Так что не все так плохо.
lavprof:
будет иметь значение местонахождение))
будет иметь значение местонахождение))
Будет. После Чернобыля до Европы радиация дошла в количестве сопоставимом с естественным природным фоном. Так что не все так плохо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1114
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 22:48
Цитата:
Только еще есть много разговоров о биологическом оружии) если дойдет до атома, то в ход скорее всего пойдет все)
maxsaf:
Так что не все так плохо.
Так что не все так плохо.
Только еще есть много разговоров о биологическом оружии) если дойдет до атома, то в ход скорее всего пойдет все)
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