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Это ноу-хау Ку, ой Костаная. ПС - Приходишь так в магазин, а Вам - Расплата только картой - ой, у меня только наличка - Ну тогда с 500, вместо 250

Цитата:Своим на работе рассказал - тоже в шоке