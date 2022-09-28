Отправлено: - 15:54

saba: Раз вы не пацифист, значит за войну

Цитата:а Вы до февраля были пацифистом? Или после стали?) Осуждаете ли Вы Израиль? Или США? А Киев осуждали до февраля? Или вы сторонник теории "кондиционеров" или что это Россия обстреливала территории ЛНР/ДНР все время?