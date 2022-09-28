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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 18:24
что то в ленте нг нет сообщений о результатов референдумов.
все мировые сми комментируют это.
наблюдатели из сорока стран, присутсвовавших на выборах, таких как германия, италия, бразилия назвали их полностью демократичными. замечаний нет.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 18:38]
все мировые сми комментируют это.
наблюдатели из сорока стран, присутсвовавших на выборах, таких как германия, италия, бразилия назвали их полностью демократичными. замечаний нет.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 18:38]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 18:25
результаты просто ошеломляюшие.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 18:30
руководители четырех регионов, где проходили референдумы, уже на пути в Москву. будут обращаться с просьбой принять их а состав России. на основании проведенных референдумов.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 18:31]
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 18:31]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.22 - 18:32
ждем решение руководства России.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 11:13
радостная новость для типа спортс-менов,
фанатеющих от антироссийских санкций.
//Европейский союз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла//
в приложении предлагается использовать кусты и траву,
а мыться вообще не надо, потому что от этого только вред.
английские ученые доказали.
[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 11:17]
фанатеющих от антироссийских санкций.
//Европейский союз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла//
в приложении предлагается использовать кусты и траву,
а мыться вообще не надо, потому что от этого только вред.
английские ученые доказали.
[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 11:17]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 17274
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 11:18
Цитата:
Это надо было в первый пакет санкций ))
alex_60:
в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла//
в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла//
Это надо было в первый пакет санкций ))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 11:24
Цитата:
Цитата:
Больше на пропаганду похоже. США призывают срочно выезжать из России, значит пахнет жареным. В феврале тоже рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.
alex_60:
//Европейский союз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла//
//Европейский союз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла//
Цитата:
maxsaf:
Это надо было в первый пакет санкций ))
Это надо было в первый пакет санкций ))
Больше на пропаганду похоже. США призывают срочно выезжать из России, значит пахнет жареным. В феврале тоже рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 11:28
кстати про туалетную бумагу
//Как следует из данных ФТС России, в 2020 году объем поставок за рубеж
туалетной бумаги достиг $52 млн (45,5 тыс. т).
Основная доля экспорта приходилась на Казахстан ($16,5 млн),
Белоруссию ($10,7 млн) и Германию ($10 млн).
ну Германии пришел кирдык,
ну Казахстан не бросят в беде надеюсь.
последствия просто сложно представить.
//Как следует из данных ФТС России, в 2020 году объем поставок за рубеж
туалетной бумаги достиг $52 млн (45,5 тыс. т).
Основная доля экспорта приходилась на Казахстан ($16,5 млн),
Белоруссию ($10,7 млн) и Германию ($10 млн).
ну Германии пришел кирдык,
ну Казахстан не бросят в беде надеюсь.
последствия просто сложно представить.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 12:00
Цитата:
Рассмешил с утра, ничего страшного, на 10 миллионов долларов в РФ упадёт валютная выручка.
А сколько они сами в Германии производят туалетной бумаги и мыла?
alex_60:
Германию ($10 млн). ну Германии пришел кирдык...
Германию ($10 млн). ну Германии пришел кирдык...
Рассмешил с утра, ничего страшного, на 10 миллионов долларов в РФ упадёт валютная выручка.
А сколько они сами в Германии производят туалетной бумаги и мыла?
(Полноправные пользователи)
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- Kazakhstan, Qostanay
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- Сообщений:
- 1107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 15:54
Цитата:
saba: Раз вы не пацифист, значит за войнуа Вы до февраля были пацифистом? Или после стали?) Осуждаете ли Вы Израиль? Или США? А Киев осуждали до февраля? Или вы сторонник теории "кондиционеров" или что это Россия обстреливала территории ЛНР/ДНР все время?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 18:59
время летит...
сегодня год как..
кто помнит тот поймет.
сегодня год как..
кто помнит тот поймет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.22 - 20:12
серебряная медаль возбудилась.
видать отмечает.
но видно уже перебрала.эх, подвалы..
[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 20:14]
видать отмечает.
но видно уже перебрала.эх, подвалы..
[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 20:14]
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