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≡ Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45191
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:06
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин критически высказался об удобстве использования электронной цифровой подписи в Казахстане.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17274
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 20:02
#60
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Цитата:
alex_60:
это все лежа на диване. можно с удостоверением пойти в цон, и получить услуги аналогичные. без них.

Мы тоже можем кучу всяких услуг получить дистанционно, но без эцп и куар. Кроме водительского удостоверения, потому что там сразу на месте фотографируют. Хотя может и тут какие-то есть исключения, я не вникал.
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