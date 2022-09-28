Отправлено: - 20:02

alex_60:

это все лежа на диване. можно с удостоверением пойти в цон, и получить услуги аналогичные. без них.

Цитата:Мы тоже можем кучу всяких услуг получить дистанционно, но без эцп и куар. Кроме водительского удостоверения, потому что там сразу на месте фотографируют. Хотя может и тут какие-то есть исключения, я не вникал.