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≡ Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45191
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
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Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18461
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 19:19
#45
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Цитата:
kbkz1980:
Родня в Луганске живёт.

Я не пол родню.
Надеюсь они воюют с нацистами.
Я про мужиков, почему лично их воспринимаем?
На личном уровне?
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18461
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 19:27
#46
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Ужасы того, что сегодня Путин делает с людьми..






Не удивляйтесь, это Путин виноват..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18461
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 19:37
#47
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Так запугать свой народ..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
620
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 19:39
#48
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А я тоже ухожу, по крайней мере из комментов. У меня сложилось полное впечатление, судя по комментам, что мы находимся в одном из регионов России, только. что без военкоматов.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
951
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 19:44
#49
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Кто живёт в России тот в цирке не семёться! И эта та армия которая угрожала всему миру? Как столкнулась с реальной опасностью побежали как тараканы в разные стороны! Позорище!
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18461
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 19:45
#50
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Цитата:
saba:
тоже ухожу, по крайней мере из

На твоем месте я бы на границу пошел, говорят там таксисты за неделю на квартиры насобирали..
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
951
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 19:57
#51
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В телефонном разговоре, который перехватила спецслужба, захватчик рассказывает другу, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.Россиянин жалуется, что от одного лишь слова "Хаймарсы" у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17833
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 20:02
#52
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
не семёться!


да, не семеться.
пока на боковую похоже некоторым.
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