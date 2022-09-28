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≡ Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45191
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 28.09.22 - 20:51
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Новый тариф на пассажирские перевозки обсуждали дважды: 19-го и 23 сентября. В результате решили - информация требует дополнительного изучения, поэтому перенесли рассмотрение на более поздний срок. Но потом случился скандал.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25373
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 28.09.22 - 20:51
#1
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Тариф пора - поднимать... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17833
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 28.09.22 - 21:06
#2
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Цитата:
NG.kz:
Тариф пора - поднимать


перед выборами президента-это преступление.
можно только понижать.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
456
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 28.09.22 - 22:04
#3
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Один вопрос - те, кто единогласно проголосовал "За", как часто ездят на автобусах?
Знает ли, например,руководитель аппарата Костанайского городского маслихата Лариса ЗЯЗИКОВА, каково ездить в этих маленьких "выкидышах" местного автопрома? Тут и 80 тг - слегка завышенная цена...
Пусть зайдут всей комиссией в час пик и попробуют прокатиться с "комфортом". Слуги народа,так сказать)))
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4850
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 28.09.22 - 23:34
#4
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объясните мне, наконец-то, кто-нибудь: почему по карте я плачу - 80 тнг, а наличкой (в случае чего) - должна буду 150? В чьей голове возникла подобная альтернатива? Тот же автобус, тот же километраж - в чем "вина" налички?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
823
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 28.09.22 - 23:53
#5
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Цитата:
Алиса:

Это ноу-хау Ку, ой Костаная. :lol:
ПС - Приходишь так в магазин, а Вам
- Расплата только картой
- ой, у меня только наличка
- Ну тогда с 500, вместо 250
:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 28.09.2022 - 23:55]
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
48
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 28.09.22 - 23:58
#6
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Полагаю, этот вопрос необходимо задать местным властям. В первую очередь обосновать законность подобной финансовой политики. Здесь можно предположить, что подобные мероприятия призваны снизить инфляционные процессы в стране. Похоже, что власти свои финансовые проблемы перекладывают на население. Может проще принять в правительство пару грамотных специалистов, а не терзать население целого государства усложнением расчётных схем?

[Исправлено: Salnik Anatoliy, 29.09.2022 - 00:00]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17274
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 29.09.22 - 00:09
#7
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Цитата:
Эл-починно:
Это ноу-хау Ку, ой Костаная. ПС - Приходишь так в магазин, а Вам - Расплата только картой - ой, у меня только наличка - Ну тогда с 500, вместо 250

Своим на работе рассказал - тоже в шоке :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13060
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 29.09.22 - 11:52
#8
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Цитата:
Эл-починно:
Это ноу-хау Ку, ой Костаная. ПС - Приходишь так в магазин, а Вам - Расплата только картой - ой, у меня только наличка - Ну тогда с 500, вместо 250

Да только цены сразу указаны в магазине за товар
А в автобусе прайс стоит такой что если наличкой платишь ты платишь за реальную стоимость проезда напрямую в автопарк
Оплачивая картой часть суммы за тебя платит уже государство чтобы через валидаторы просчитать количество перевезенных пассажиров
Это так мягко заставляют пассажиров переходить толкьо на электронную оплату
В магазине к слову кешбек есть ещё доп бонусы и акции за оплату картой,тоже дискриминация?
Почему за наличку такого нет?
Макс спроси на работе пусть подумают над этим))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13060
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 29.09.22 - 11:54
#9
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Цитата:
Алиса:
Тот же автобус, тот же километраж - в чем "вина" налички?

В том же что в магазине вам за наличку часть денег не возвращают а оплачивая картой вам возвращают кэшбек
В магазине возмущаетесь?)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
620
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 29.09.22 - 14:05
#10
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Это всё легко и просто, всё делается в рамках фискальной программы государства, безналичный расчёт можно легко подсчитать. Поэтому. чтобы люди быстрее переходили на безнал, сделали такую вилку. В данном случае хотели подсчитать реальные доходы перевозчиков. А сейчас когда большинство оплачивает картой через валидаторы, необходимость уже отпала, вот эта разница и будет уменьшаться, затем всё придёт к тому, что безналичный и наличный расчёт сравняется, государство будет субсидировать только определенные группы населения. А то, что перед выборами, непорядок конечно, ну чиновники у нас такие профессиональные, стратегически мыслить им не дано, вот когда народ начнёт возмущаться, тогда стрелочник получит по шапке. Мелкий случай, конечно, я бы на месте предвыборного штаба Токаева, обратил бы ситуацию в свою пользу, вмешался бы и сказал местным властям" Руки прочь от народа", ну а цену можно за 7 летний срок технично сравнять
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4850
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 29.09.22 - 19:42
#11
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Цитата:
abaika95:
оплачивая картой вам возвращают кэшбек

а в автобусе после оплаты карты какой кэшбек? что-то было похожее от мобильных операторов в самом начале - а сейчас где он? не путайте магазин и автобус.И ели не ошибаюсь кэшбек идет от оплаты кюаром, карта уже "не котируется" в этом плане.
Так что пока никаких объяснений не увидела, от вас в том числе.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
823
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 29.09.22 - 19:55
#12
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Цитата:
Алиса:
Так что пока никаких объяснений не увидела, от вас в том числе.

Ну в принципе он ответил в 8-ом комете. Так было задумано, что бы подсчитать пассажиропоток.
Вопрос в другом, насколько это легально, дифференцировать стоимость от вида оплаты в два раза. :-o

[Исправлено: Эл-починно, 29.09.2022 - 19:56]
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4850
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 29.09.22 - 20:11
#13
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Цитата:
Эл-починно:
Ну в принципе ответил в 8-ом комете.

НУ если эту версию!!!! считать ответом. Это как "патамушта-патамушта")))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
823
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 29.09.22 - 20:29
#14
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Цитата:
Алиса:
НУ если эту версию!!!! считать ответом. Это как "патамушта-патамушта")))

Об этом НГ 2 года назад писали.

[Исправлено: Эл-починно, 29.09.2022 - 20:30]
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