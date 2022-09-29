Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...

Отправлено: - 19:39

А я тоже ухожу, по крайней мере из комментов. У меня сложилось полное впечатление, судя по комментам, что мы находимся в одном из регионов России, только. что без военкоматов.