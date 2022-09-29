На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
Отправлено: 29.09.22 - 16:08
Мобилизационный пункт появится на границе с Казахстаном в Астраханской области, сообщили власти региона. В Красноярском районе области введен режим повышенной готовности из-за большого скопления машин на границе. Читать новость
«Также в пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток»,— говорится в сообщении на сайте правительства.
Вот результат Путинской политики где он пожелал быть владычицей морской! Позорище! На весь мир опозорил Россию! Заступникам Путина следует показать пример и отправиться на передовую а не отсиживаться на диване!
ну зачем публиковать, то что уже было позже разьяснили. это как бы вводить в заблуждение и как повод буйным поголосить.
//После разъяснений Минобороны РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, поскольку мобилизация частичная.
Как сообщалось, ранее в своем Telegram -каналеВолодин опубликовал пост, в котором напомнил, что согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.
"Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов", – написал Володин.
ПолиграфЪ Боярышников: Вот результат Путинской политики где он пожелал быть владычицей морской! Позорище! На весь мир опозорил Россию! Заступникам Путина следует показать пример и отправиться на передовую а не отсиживаться на диване!
Позор это стоять и мёрзнуть на границе прячась от мобилизации. Кстати завтра у вас подгорать наверно будет от выступления Путина. Так что заранее примите таблетки.
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