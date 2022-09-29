Отправлено: - 16:18

ПолиграфЪ Боярышников:

Вот результат Путинской политики где он пожелал быть владычицей морской! Позорище! На весь мир опозорил Россию! Заступникам Путина следует показать пример и отправиться на передовую а не отсиживаться на диване!

Цитата:Позор это стоять и мёрзнуть на границе прячась от мобилизации. Кстати завтра у вас подгорать наверно будет от выступления Путина. Так что заранее примите таблетки.