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≡ На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45191
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
Отправлено: 29.09.22 - 16:08
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Мобилизационный пункт появится на границе с Казахстаном в Астраханской области, сообщили власти региона. В Красноярском районе области введен режим повышенной готовности из-за большого скопления машин на границе.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
951
Re: На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут...
Отправлено: 29.09.22 - 16:08
#1
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Цитата:
«Также в пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток»,— говорится в сообщении на сайте правительства.



Источник:


Вот результат Путинской политики где он пожелал быть владычицей морской! Позорище! На весь мир опозорил Россию! Заступникам Путина следует показать пример и отправиться на передовую а не отсиживаться на диване!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17833
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
Отправлено: 29.09.22 - 16:14
#2
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ну зачем публиковать, то что уже было позже разьяснили.
это как бы вводить в заблуждение и как повод
буйным поголосить.


//После разъяснений Минобороны РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, поскольку мобилизация частичная.

Как сообщалось, ранее в своем Telegram -каналеВолодин опубликовал пост, в котором напомнил, что согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

"Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов", – написал Володин.

[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 16:32]
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
550
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
Отправлено: 29.09.22 - 16:18
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вот результат Путинской политики где он пожелал быть владычицей морской! Позорище! На весь мир опозорил Россию! Заступникам Путина следует показать пример и отправиться на передовую а не отсиживаться на диване!

Позор это стоять и мёрзнуть на границе прячась от мобилизации. Кстати завтра у вас подгорать наверно будет от выступления Путина. Так что заранее примите таблетки.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18461
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
Отправлено: 29.09.22 - 16:18
#4
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Жалко пацанов, вся жизнь самая лучшая, это до 35ти лет..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17833
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
Отправлено: 29.09.22 - 16:32
#5
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Цитата:
viktorian85:
Кстати завтра у вас подгорать наверно будет


обычное повседневное состояние.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
951
Re: На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут...
Отправлено: 29.09.22 - 19:43
#6
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Кто живёт в России тот в цирке не семёться! И эта та армия которая угрожала всему миру? Как столкнулась с реальной опасностью побежали как тараканы в разные стороны! Позорище!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
951
Re: На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут...
Отправлено: 29.09.22 - 20:01
#7
Комментарий удален модератором.
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