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≡ Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45191
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
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Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2904
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 17:36
#30
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Цитата:
юля елиссева:
Сейчас начнется срач! Любители "русского мира" и Путина, начинайте


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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25373
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 17:38
#31
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Это Юля, чтоли с медалью - вернулась?... :lol: :oops:
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4808
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 17:59
#32
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Цитата:
abaika95:

Много букоффф вы написали.
Отвечу кратко,лично мне,как женщине,страшно жить в мире прячущихся и убегающих мужчин.
Ещё мне страшно,что поколение ответственных мужчин со смыслом в глазах проходит,а на замену мальчико/девочка прийдёт.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
947
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 18:07
#33
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Молодец парень горькую правду сказал! Теперь на родине будут гонения как в северной корее.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
947
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 18:09
#34
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Цитата:
alex_60:
//, «Роскомнадзор» заблокировал сайт «Новой газеты. Европа»///


Видимо правда глаза режет! Но шила в мешке не утайшь!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3329
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 18:10
#35
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Цитата:
ladas:
ухожу из подписчиков и комментаторов газеты.


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13060
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 18:19
#36
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Цитата:
kbkz1980:
Много букоффф вы написали. Отвечу кратко,лично мне,как женщине,страшно жить в мире прячущихся и убегающих мужчин.

От чего прячущихся? от чего убегающих?
Войны нет
На Россию никто не нападал
Ни одна дивизия НАТО на СВО не пришла
Мобилизованных фиг пойми на что вон как пишут до пупа
Все радостные бегут на операцию
Чего боятся?)
Цитата:
kbkz1980:
Ещё мне страшно,что поколение ответственных мужчин со смыслом в глазах проходит,а на замену мальчико/девочка прийдёт.

Ответственный мужчина должен быть перед кем?
Перед семьёй,детьми
Согласен
Перед страной когда на нее напали враги и подступают к столице
Тоже да но не факт(дядя Ленин вам подскажет)
А когда дяди Путин,Шойгу,Роттенберг прикрываясь мнимым величием и тем что "деды воевали" требуют от тебя чтобы ты бросил свою семью на произвол судьбы,бросил работу и родителей пошел воевать в Украину за то чтобы Газовая труба Роттенберга могла спокойно функционировать и продавать газ в Европу и чтобы не платить Киеву за это налог?
За такое человек не должен идти никуда
Больше того
Как сказал дядя Ленин
Империалистическая война должна стать гражданской
Солдаты должны повернуть автоматы против Путина и его друга Роттенберга
И тут нет предательства ведь правда?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17826
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 18:23
#37
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Цитата:
drakon:
Это Юля, чтоли с медалью - вернулась?.

второе место у Боярышникова.
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