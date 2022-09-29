Отправлено: - 18:19

kbkz1980:

Много букоффф вы написали. Отвечу кратко,лично мне,как женщине,страшно жить в мире прячущихся и убегающих мужчин.

kbkz1980:

Ещё мне страшно,что поколение ответственных мужчин со смыслом в глазах проходит,а на замену мальчико/девочка прийдёт.

Цитата:От чего прячущихся? от чего убегающих?Войны нетНа Россию никто не нападалНи одна дивизия НАТО на СВО не пришлаМобилизованных фиг пойми на что вон как пишут до пупаВсе радостные бегут на операциюЧего боятся?)Цитата:Ответственный мужчина должен быть перед кем?Перед семьёй,детьмиСогласенПеред страной когда на нее напали враги и подступают к столицеТоже да но не факт(дядя Ленин вам подскажет)А когда дяди Путин,Шойгу,Роттенберг прикрываясь мнимым величием и тем что "деды воевали" требуют от тебя чтобы ты бросил свою семью на произвол судьбы,бросил работу и родителей пошел воевать в Украину за то чтобы Газовая труба Роттенберга могла спокойно функционировать и продавать газ в Европу и чтобы не платить Киеву за это налог?За такое человек не должен идти никудаБольше тогоКак сказал дядя ЛенинИмпериалистическая война должна стать гражданскойСолдаты должны повернуть автоматы против Путина и его друга РоттенбергаИ тут нет предательства ведь правда?