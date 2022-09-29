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Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45191
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 13:48
Спецкор «Новой газеты» Иван ЖИЛИН оказался в Казахстане вовсе не по заданию редакции. Он среди тех многочисленных российских «туристов», для которых объявленная президентом РФ частичная мобилизация поделила жизнь на до и после. «НГ» задала Ивану несколько вопросов.
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Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 14:59
Однобокая подача информации влечет за собой последствия для общественного мнения. Кто то же прочитает и примет весь этот сюр за реальное положение вещей. Подача материала в рамках какой то или чьей то убогой концепции.
Цитата:
Последнее время тоже крайне редко захожу и пишу. Местечковые новости в Инсте смотрю. По местным новостям, как по мне, НГ равных нет. В российско-украинском вопросе нечитабельно, от слова совсем.
Цитата:
В комментаторах газеты остались одни провокаторы и русофобы и я тоже не хочу читать это, поэтому ухожу из подписчиков и комментаторов газеты
Последнее время тоже крайне редко захожу и пишу. Местечковые новости в Инсте смотрю. По местным новостям, как по мне, НГ равных нет. В российско-украинском вопросе нечитабельно, от слова совсем.
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 15:03
Цитата:
Согласна. Псевдопацифистов полный город. В корне перестали понимать ситуацию, ровно с того момента, как началась мобилизация. Какой чай и баурсаки? Лифчики им раздать и юбки на границе, пусть носят- не снашивают.
Главное красиво оправдать свою трусость
Согласна. Псевдопацифистов полный город. В корне перестали понимать ситуацию, ровно с того момента, как началась мобилизация. Какой чай и баурсаки? Лифчики им раздать и юбки на границе, пусть носят- не снашивают.
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 15:04
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13060
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 15:23
Истерикой кремлеботов и Зетников удовлетворен))
Эх ляпота всегда бы так
Хотя НГ вы бы могли проявить объективность и взять интервью хоть у одного любителя Путина,просто интересно что может любитель Путина в Казахстане сейчас аргументировано наболтать?))
Хотя понимая ситуацию,думаю что все любители Путина сейчас скрываются и отсвечивать публично не захотят
Эх ляпота всегда бы так
Хотя НГ вы бы могли проявить объективность и взять интервью хоть у одного любителя Путина,просто интересно что может любитель Путина в Казахстане сейчас аргументировано наболтать?))
Хотя понимая ситуацию,думаю что все любители Путина сейчас скрываются и отсвечивать публично не захотят
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.05.16
- Сообщений:
- 4808
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 15:29
Цитата:
Вот и вся суть.
ZXC:
Главное красиво оправдать свою трусость.
Главное красиво оправдать свою трусость.
Вот и вся суть.
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 15:30
Для тех,кто любит афоризмы. В интернете прочитал" Для того, чтобы нам защитить свою Родину, нам непременно нужно напасть на чужую Родину". Вот попробуйте опровергнуть,здесь нет никаких фейков, есть только один факт. Одна большая страна напала на ту , что поменьше. Всё!
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 15:33
Цитата:
Вы глубоко ошибаетесь, подсчитайте количество за Путина и тех кто против войны, численный перевес будет на стороне тех , кто за Путина
ladas:
В комментаторах газеты остались одни провокаторы и русофобы и я тоже не хочу читать это, поэтому ухожу из подписчиков и комментаторов газеты.
В комментаторах газеты остались одни провокаторы и русофобы и я тоже не хочу читать это, поэтому ухожу из подписчиков и комментаторов газеты.
Вы глубоко ошибаетесь, подсчитайте количество за Путина и тех кто против войны, численный перевес будет на стороне тех , кто за Путина
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 15:35
Цитата:
Хотят говорить свою правду, пусть скажут тем сотням тысяч, которые сейчас стоят и мерзнут на границе, на жд вокзалах, на улицах города..
Зачем говорить нам..
abaika95:
Путина в Казахстане сейчас аргументировано наболтать?)
Путина в Казахстане сейчас аргументировано наболтать?)
Хотят говорить свою правду, пусть скажут тем сотням тысяч, которые сейчас стоят и мерзнут на границе, на жд вокзалах, на улицах города..
Зачем говорить нам..
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 15:40
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13060
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 15:41
Цитата:
А что вы все называете трусостью?
Перед чем трусость кто-нибудь может объяснить?))
Перед мобилизацией? Так вы же сами тут все утверждаете что на России только прошедших войну сейчас забирают
Остальные не боятся а просто решили переехать в Казахстан
Трусость перед войной? Нет
Там официально спецоперация типа буря в пустыне где бравые контрактники ездят по полям и весям а мирные жители должны дома спокойно спать и смотреть новости
Чего боятся то?
Или что мы уже не в еэс где жители союза могут спокойно передвигаться между странами? Что вас всех так наплыв россиян возмутил?
Ну нравится им Казахстан мы всегда это знали
Ну хотят они к нам на работу что такого?
Перед чем трусость то объясните если получится)))
kbkz1980:
Главное красиво оправдать свою трусость. Вот и вся суть.
Главное красиво оправдать свою трусость. Вот и вся суть.
А что вы все называете трусостью?
Перед чем трусость кто-нибудь может объяснить?))
Перед мобилизацией? Так вы же сами тут все утверждаете что на России только прошедших войну сейчас забирают
Остальные не боятся а просто решили переехать в Казахстан
Трусость перед войной? Нет
Там официально спецоперация типа буря в пустыне где бравые контрактники ездят по полям и весям а мирные жители должны дома спокойно спать и смотреть новости
Чего боятся то?
Или что мы уже не в еэс где жители союза могут спокойно передвигаться между странами? Что вас всех так наплыв россиян возмутил?
Ну нравится им Казахстан мы всегда это знали
Ну хотят они к нам на работу что такого?
Перед чем трусость то объясните если получится)))
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 15:42
Специально для Абайки. Только. что прочитал, про скидки на квартиры в России.
Мы видим две причины импульсивных решений со стороны клиентов в быстрой продаже: решение о релокации и срочность в получении денег для жизни в другой стране, а также страх существенного падения цен на рынке в случае ухудшения геополитической ситуации, — рассказал Михаил Клименков. Это один из директоров крупной московской риэлторской фирмы
Мы видим две причины импульсивных решений со стороны клиентов в быстрой продаже: решение о релокации и срочность в получении денег для жизни в другой стране, а также страх существенного падения цен на рынке в случае ухудшения геополитической ситуации, — рассказал Михаил Клименков. Это один из директоров крупной московской риэлторской фирмы
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 15:45
Цитата:
Раз вы не пацифист, значит за войну, не так ли, ибо третьего не дано
Змея Подколодная:
Согласна. Псевдопацифистов полный город. В корне перестали понимать ситуацию, ровно с того момента, как началась мобилизация.
Согласна. Псевдопацифистов полный город. В корне перестали понимать ситуацию, ровно с того момента, как началась мобилизация.
Раз вы не пацифист, значит за войну, не так ли, ибо третьего не дано
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13060
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 15:47
Цитата:
А вы получается не псевдо а настоящий пацифист против войны России против Украины?
Или вы милитарист за убийство детей, стариков и женщин и с той и с другой стороны?
Цитата:
Да знаю
Надо ехать вот туда активы свои сливать и тут быстро покупать хаты на сдачу
Но пугает что на обратном пути придется 17 дней в одной очереди стоять с российскими беженцами
Российские беженцы))))))
Чудны дела твои Господи)
Змея Подколодная:
Согласна. Псевдопацифистов полный город.
Согласна. Псевдопацифистов полный город.
А вы получается не псевдо а настоящий пацифист против войны России против Украины?
Или вы милитарист за убийство детей, стариков и женщин и с той и с другой стороны?
Цитата:
saba:
Специально для Абайки. Только. что прочитал, про скидки на квартиры в России.
Специально для Абайки. Только. что прочитал, про скидки на квартиры в России.
Да знаю
Надо ехать вот туда активы свои сливать и тут быстро покупать хаты на сдачу
Но пугает что на обратном пути придется 17 дней в одной очереди стоять с российскими беженцами
Российские беженцы))))))
Чудны дела твои Господи)
Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой газеты» о том, почему россияне бегут от мобилизации и что значит быть патриотом России
Отправлено: 29.09.22 - 16:20
Цитата:
Там давно идут не скидки, а просто обвпл недвижимости..
saba:
что прочитал, про скидки на квартиры в России.
что прочитал, про скидки на квартиры в России.
Там давно идут не скидки, а просто обвпл недвижимости..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 921
Re: Сейчас идет «целебное кровопускание» - Спецкор «Новой...
Отправлено: 29.09.22 - 17:21
Цитата:
Лучше и не скажешь.
Вчера брат был в военкомате своего района в Челябинске, говорит народу много, силой никого не тащат, многие добровольцы без повесток, просят их призвать официально. Без повестки никого не принимают (без них дел невпроворот), также возвращают ошибочно мобилизованных. Были конечно же и пара возмущенных тёток, также "мудро" рассуждающих (надрывая свое горло), как и "турист" дающий интервью, и его жена. В общем по словам брата, людей действительно готовых мобилизоваться все таки гораздо больше чем "туристов".
ZXC:
Главное красиво оправдать свою трусость.
Главное красиво оправдать свою трусость.
Лучше и не скажешь.
Вчера брат был в военкомате своего района в Челябинске, говорит народу много, силой никого не тащат, многие добровольцы без повесток, просят их призвать официально. Без повестки никого не принимают (без них дел невпроворот), также возвращают ошибочно мобилизованных. Были конечно же и пара возмущенных тёток, также "мудро" рассуждающих (надрывая свое горло), как и "турист" дающий интервью, и его жена. В общем по словам брата, людей действительно готовых мобилизоваться все таки гораздо больше чем "туристов".
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