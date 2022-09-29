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≡ 9 лет ничего не было. Мы исправим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45191
9 лет ничего не было. Мы исправим
Отправлено: 29.09.22 - 17:14
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Рудничанин Геннадий ИПАТОВ меняет облик родного города. По его инициативе территория возле оврага превращается в сквер, а на одном из проспектов появилась скульптура «Молекулы железа». Кто ему помогает и почему активист то и дело ругает горожан - в интервью «НГ».
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5534
Re: 9 лет ничего не было. Мы исправим
Отправлено: 29.09.22 - 17:14
#1
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Так эти лавочки именные что ли , от Ипатова, и эта конструкция ввиде турникета тоже??? А за что получает зарплату архитектор и города?
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