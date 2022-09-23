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Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45191
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:
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Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 27.09.22 - 08:47
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 27.09.22 - 08:57
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1107
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 29.09.22 - 09:34
Цитата:
Киану Ривз получил российское гражданство?))
111:
Бедный россиянин.. Зато живой..
Бедный россиянин.. Зато живой..
Киану Ривз получил российское гражданство?))
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 13:00
Цитата:
Не похож.
Он что, с России приехал?
Блин, надо было к себе позвать..
lavprof:
Киану Ривз получил
Киану Ривз получил
Не похож.
Он что, с России приехал?
Блин, надо было к себе позвать..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1107
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 29.09.22 - 13:18
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1107
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 29.09.22 - 13:28
Цитата:
Вот,
тут тоже не похож)
111:
Не похож.
Не похож.
Вот,
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 13:31
Цитата:
Я сфотографировал Фейк у Цума?
lavprof:
Вот, тут тоже не
Вот, тут тоже не
Я сфотографировал Фейк у Цума?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1107
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 15:19
Цитата:
самому не смешно?? Это фото Киану Ривза, и явно не у ЦУМа) ты только что доказал, что ты внаглую врешь.
111:
Я сфотографировал Фейк у Цума?
Я сфотографировал Фейк у Цума?
самому не смешно?? Это фото Киану Ривза, и явно не у ЦУМа) ты только что доказал, что ты внаглую врешь.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17826
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 15:22
называется-"дурку включил".
как обычно.
работа такая.
другого выхода то нет.
[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 16:04]
как обычно.
работа такая.
другого выхода то нет.
[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 16:04]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1107
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 15:26
нет, я все понимаю) но взять фото известного человека, фото, известное во всем мире, и выдать его за свое) сделанное в Костанае у ЦУМа) насмешил так насмешил
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 15:32
Цитата:
Не знаю.
И лиса там была, с ней дети фотаются в сити центре за 1000 тенге с магнитиком..
Давно тебя не было в нашем городе..
lavprof:
все понимаю) но взять фото известного человека, фото, известное во всем мире, и
все понимаю) но взять фото известного человека, фото, известное во всем мире, и
Не знаю.
И лиса там была, с ней дети фотаются в сити центре за 1000 тенге с магнитиком..
Давно тебя не было в нашем городе..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1107
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 16:01
Цитата:
Знатный тролль-фейкомет
Цитата:
каждый день мимо ЦУМа прохожу, дважды в день - на работу и обратно)
111:
Не знаю.
Не знаю.
Знатный тролль-фейкомет
Цитата:
111:
Давно тебя не было в нашем городе..
Давно тебя не было в нашем городе..
каждый день мимо ЦУМа прохожу, дважды в день - на работу и обратно)
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 16:40
Цитата:
Никого с буквой Z не видел и даже с V.
Странно..
lavprof:
каждый день мимо ЦУМа прохожу,
каждый день мимо ЦУМа прохожу,
Никого с буквой Z не видел и даже с V.
Странно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1107
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 17:08
Цитата:
ага, странно, я тоже флагов Украины не замечал
[Исправлено: lavprof, 29.09.2022 - 17:13]
111:
Никого с буквой Z не видел и даже с V.
Никого с буквой Z не видел и даже с V.
ага, странно, я тоже флагов Украины не замечал
[Исправлено: lavprof, 29.09.2022 - 17:13]
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