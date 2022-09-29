Отправлено: - 14:59

В комментаторах газеты остались одни провокаторы и русофобы и я тоже не хочу читать это, поэтому ухожу из подписчиков и комментаторов газеты

Однобокая подача информации влечет за собой последствия для общественного мнения. Кто то же прочитает и примет весь этот сюр за реальное положение вещей. Подача материала в рамках какой то или чьей то убогой концепции.Цитата:Последнее время тоже крайне редко захожу и пишу. Местечковые новости в Инсте смотрю. По местным новостям, как по мне, НГ равных нет. В российско-украинском вопросе нечитабельно, от слова совсем.