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≡ Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45189
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 23.09.22 - 09:26
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После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны молодых людей начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Андрей С. рассказал как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18445
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 27.09.22 - 08:47
#165
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Бедный россиянин..
Зато живой..

Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18445
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 27.09.22 - 08:57
#166
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Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1104
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 29.09.22 - 09:34
#167
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Цитата:
111:
Бедный россиянин.. Зато живой..

Киану Ривз получил российское гражданство?))
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18445
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 13:00
#168
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Цитата:
lavprof:
Киану Ривз получил

Не похож.
Он что, с России приехал?
Блин, надо было к себе позвать..
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1104
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 29.09.22 - 13:18
#169
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Цитата:
111:
Не похож.

ну да, конечно)

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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1104
Re: Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил...
Отправлено: 29.09.22 - 13:28
#170
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Цитата:
111:
Не похож.

Вот, тут тоже не похож)
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18445
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 13:31
#171
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Цитата:
lavprof:
Вот, тут тоже не

Я сфотографировал Фейк у Цума?
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1104
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 15:19
#172
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Цитата:
111:
Я сфотографировал Фейк у Цума?

:lol: :lol: :lol: самому не смешно?? Это фото Киану Ривза, и явно не у ЦУМа) ты только что доказал, что ты внаглую врешь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17823
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 15:22
#173
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называется-"дурку включил".
другого выхода нет.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1104
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 15:26
#174
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нет, я все понимаю) но взять фото известного человека, фото, известное во всем мире, и выдать его за свое) сделанное в Костанае у ЦУМа) насмешил так насмешил
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18445
Бегущий от мобилизации россиянин рассказал, как переходил границу с Казахстаном
Отправлено: 29.09.22 - 15:32
#175
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Страница 12 из 12«1...101112
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