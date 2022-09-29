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«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
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