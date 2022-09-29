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≡ «Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45188
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 10:03
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По данным миграционной службы, если раньше в день поступало 50-100 уведомлений о прибытии иностранных граждан, то в понедельник, 26-го, их было 400. Впрочем уже во вторник пошло снижение - чуть более 200.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3328
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 10:59
#30
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Цитата:
viktorian85:
В том то и дело что с таким курсом рубля сейчас выгодно в России работать, а не в Казахстане.


Подожди, санкциями далее будут продавливать. Нефть и газ меньше добывают, металлургия и другие отрасли проседают. Основные поставки осуществлялись в Европу, последние переходят на другие альтернативные рынки.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13056
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:01
#31
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Цитата:
maxsaf:
А когда мы тут на форуме планшеты обсуждаем, это тоже чтобы Россию возвеличить?

Согласен
Тут вы россию хаете
За то что у нее нет планшетов, смартфонов, ноутбуков
Цитата:
maxsaf:
Вот только убежал я не из России

В этом плане вы недальновидный
Все к нам бегут а вы убежали)
Цитата:
maxsaf:
О, наконец то пришло прозрение

Ну ведь к нам бегут
Молодцы
Цитата:
alex_60:
что то я этот "капитал" пока лично видел в обеденное время в с/м на закупке бутылей виски и пива.

А сам ты зачем в алкогольный магаз зашёл в обед?
Виски берут? Деньги есть молодцы,пусть тратят у нас свою зарплату
Цитата:
alex_60:
ну все, можно ветку закрывать. виновные найдены- Скабеева и Рагозин. ух они какие плохие.

Алекс обожает нациста Рогозина и колхозницу скабееву судя по его коменту

[Исправлено: abaika95, 29.09.2022 - 11:04]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17820
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:02
#32
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надо же так ненавидеть Россию ,чтобы писать такое.
наверное личное что-то, из детства обычно все комплексы.

[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 11:03]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13056
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:03
#33
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Цитата:
viktorian85:
В том то и дело что с таким курсом рубля сейчас выгодно в России работать, а не в Казахстане

С таким курсом человеческой жизни для граждан России
Лучше в Монголии жить и работать чем на России
Цитата:
viktorian85:
Что многие казахстанцы и делают. Уклонисты про это ещё не знают

Граждан Казахстана не мобилизуют
Поэтому и выезжают там скупать квартиры спокойно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13056
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:06
#34
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Цитата:
alex_60:
надо же так ненавидеть Россию ,чтобы писать такое. наверное личное что-то, из детства обычно все комплексы.

Да меня очень смешил Рогозин в начале нулевых который открыто зиговал и призывал выгонять чеченцев из России
А теперь он верный пехотинец Путина и дружит с Кадыровым)
От этого у меня комплекс испанского стыда
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17271
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:12
#35
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Цитата:
abaika95:
В этом плане вы недальновидный Все к нам бегут а вы убежали)

Дальновидные в Китай бегут. А самые дальновидные в Казахстан, с перспективой попасть в Китай не уезжая из Казахстана :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13056
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:28
#36
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Цитата:
maxsaf:
Дальновидные в Китай бегут. А самые дальновидные в Казахстан, с перспективой попасть в Китай не уезжая из Казахстана

А что вам ещё остаётся)))
Не умело отшучиваться)
Афганцами пугали
Китайцами пугали
Российской военщиной пугали
А оказалось что надо опасаться тысяч мигрантов из России что они у нас тут все квартиры поскупают и Макдональдсы оккупируют)))
Ирония судьбы
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
548
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:31
#37
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Цитата:
abaika95:
Бежит человеческий капитал Инженера и технологи Которые дороже всякой нефти

Не заметно что то.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
548
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:33
#38
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Цитата:
Kairat stayer:
Подожди, санкциями далее будут продавливать. Нефть и газ меньше добывают, металлургия и другие отрасли проседают. Основные поставки осуществлялись в Европу, последние переходят на другие альтернативные рынки.

Жду. Вы каждый месяц обещаете это. В итоге всё наоборот.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1609
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:35
#39
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Цитата:
abaika95:
Приедет уговаривать вернутся своих айтишников Ну или чтобы насильно вернули

Если что, визит запланирован ещё до мобилизации.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
548
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:35
#40
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Цитата:
abaika95:
С таким курсом человеческой жизни для граждан России Лучше в Монголии жить и работать чем на России

Сотни тысяч казахстанцев работающих в России с вами не согласятся.

Цитата:
abaika95:
Граждан Казахстана не мобилизуют Поэтому и выезжают там скупать квартиры спокойно

С курсом рубля по 8 тенге за рубль скупают квартиры? Значит они не разумные.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13056
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:46
#41
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Цитата:
viktorian85:
Не заметно что то.

А как из России заметишь то?)
Цитата:
КГСПС:
Если что, визит запланирован ещё до мобилизации

У него все до мобилизации запланировано
А разговоры на всех встречах только об одном
Цитата:
viktorian85:
Сотни тысяч казахстанцев работающих в России с вами не согласятся

Для особо скабееных
Речь о гражданах России жизнь которых Путин во что не ставит
Цитата:
viktorian85:
С курсом рубля по 8 тенге за рубль скупают квартиры?

Ну как же
Тут сдали россиянам квартиры с наценкой в 500%
Рубли им ещё на тенге поменяли 1 к 3
И туда поехали там ещё квартиру покупать
Выгода)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25372
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 12:03
#42
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Цитата:
abaika95:
Выгода)

Какая - выгода?
Вся Россия сбежала в Казахстан?... :lol: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25372
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 12:25
#43
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Кому сдавать, то - будешь,
свои квартиры?... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17820
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 12:45
#44
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Цитата:
drakon:
свои квартиры?...


тостер имеешь ввиду?
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