Отправлено: - 11:01

maxsaf:

А когда мы тут на форуме планшеты обсуждаем, это тоже чтобы Россию возвеличить?

maxsaf:

Вот только убежал я не из России

maxsaf:

О, наконец то пришло прозрение

alex_60:

что то я этот "капитал" пока лично видел в обеденное время в с/м на закупке бутылей виски и пива.

alex_60:

ну все, можно ветку закрывать. виновные найдены- Скабеева и Рагозин. ух они какие плохие.

[Исправлено: abaika95, 29.09.2022 - 11:04]

Цитата:СогласенТут вы россию хаетеЗа то что у нее нет планшетов, смартфонов, ноутбуковЦитата:В этом плане вы недальновидныйВсе к нам бегут а вы убежали)Цитата:Ну ведь к нам бегутМолодцыЦитата:А сам ты зачем в алкогольный магаз зашёл в обед?Виски берут? Деньги есть молодцы,пусть тратят у нас свою зарплатуЦитата:Алекс обожает нациста Рогозина и колхозницу скабееву судя по его коменту