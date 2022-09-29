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«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45188
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 10:03
По данным миграционной службы, если раньше в день поступало 50-100 уведомлений о прибытии иностранных граждан, то в понедельник, 26-го, их было 400. Впрочем уже во вторник пошло снижение - чуть более 200.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3328
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 10:59
Цитата:
Подожди, санкциями далее будут продавливать. Нефть и газ меньше добывают, металлургия и другие отрасли проседают. Основные поставки осуществлялись в Европу, последние переходят на другие альтернативные рынки.
viktorian85:
В том то и дело что с таким курсом рубля сейчас выгодно в России работать, а не в Казахстане.
В том то и дело что с таким курсом рубля сейчас выгодно в России работать, а не в Казахстане.
Подожди, санкциями далее будут продавливать. Нефть и газ меньше добывают, металлургия и другие отрасли проседают. Основные поставки осуществлялись в Европу, последние переходят на другие альтернативные рынки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13056
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:01
Цитата:
Согласен
Тут вы россию хаете
За то что у нее нет планшетов, смартфонов, ноутбуков
Цитата:
В этом плане вы недальновидный
Все к нам бегут а вы убежали)
Цитата:
Ну ведь к нам бегут
Молодцы
Цитата:
А сам ты зачем в алкогольный магаз зашёл в обед?
Виски берут? Деньги есть молодцы,пусть тратят у нас свою зарплату
Цитата:
Алекс обожает нациста Рогозина и колхозницу скабееву судя по его коменту
[Исправлено: abaika95, 29.09.2022 - 11:04]
maxsaf:
А когда мы тут на форуме планшеты обсуждаем, это тоже чтобы Россию возвеличить?
А когда мы тут на форуме планшеты обсуждаем, это тоже чтобы Россию возвеличить?
Согласен
Тут вы россию хаете
За то что у нее нет планшетов, смартфонов, ноутбуков
Цитата:
maxsaf:
Вот только убежал я не из России
Вот только убежал я не из России
В этом плане вы недальновидный
Все к нам бегут а вы убежали)
Цитата:
maxsaf:
О, наконец то пришло прозрение
О, наконец то пришло прозрение
Ну ведь к нам бегут
Молодцы
Цитата:
alex_60:
что то я этот "капитал" пока лично видел в обеденное время в с/м на закупке бутылей виски и пива.
что то я этот "капитал" пока лично видел в обеденное время в с/м на закупке бутылей виски и пива.
А сам ты зачем в алкогольный магаз зашёл в обед?
Виски берут? Деньги есть молодцы,пусть тратят у нас свою зарплату
Цитата:
alex_60:
ну все, можно ветку закрывать. виновные найдены- Скабеева и Рагозин. ух они какие плохие.
ну все, можно ветку закрывать. виновные найдены- Скабеева и Рагозин. ух они какие плохие.
Алекс обожает нациста Рогозина и колхозницу скабееву судя по его коменту
[Исправлено: abaika95, 29.09.2022 - 11:04]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17820
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:02
надо же так ненавидеть Россию ,чтобы писать такое.
наверное личное что-то, из детства обычно все комплексы.
[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 11:03]
наверное личное что-то, из детства обычно все комплексы.
[Исправлено: alex_60, 29.09.2022 - 11:03]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13056
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:03
Цитата:
С таким курсом человеческой жизни для граждан России
Лучше в Монголии жить и работать чем на России
Цитата:
Граждан Казахстана не мобилизуют
Поэтому и выезжают там скупать квартиры спокойно
viktorian85:
В том то и дело что с таким курсом рубля сейчас выгодно в России работать, а не в Казахстане
В том то и дело что с таким курсом рубля сейчас выгодно в России работать, а не в Казахстане
С таким курсом человеческой жизни для граждан России
Лучше в Монголии жить и работать чем на России
Цитата:
viktorian85:
Что многие казахстанцы и делают. Уклонисты про это ещё не знают
Что многие казахстанцы и делают. Уклонисты про это ещё не знают
Граждан Казахстана не мобилизуют
Поэтому и выезжают там скупать квартиры спокойно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13056
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:06
Цитата:
Да меня очень смешил Рогозин в начале нулевых который открыто зиговал и призывал выгонять чеченцев из России
А теперь он верный пехотинец Путина и дружит с Кадыровым)
От этого у меня комплекс испанского стыда
alex_60:
надо же так ненавидеть Россию ,чтобы писать такое. наверное личное что-то, из детства обычно все комплексы.
надо же так ненавидеть Россию ,чтобы писать такое. наверное личное что-то, из детства обычно все комплексы.
Да меня очень смешил Рогозин в начале нулевых который открыто зиговал и призывал выгонять чеченцев из России
А теперь он верный пехотинец Путина и дружит с Кадыровым)
От этого у меня комплекс испанского стыда
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17271
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:12
Цитата:
Дальновидные в Китай бегут. А самые дальновидные в Казахстан, с перспективой попасть в Китай не уезжая из Казахстана
abaika95:
В этом плане вы недальновидный Все к нам бегут а вы убежали)
В этом плане вы недальновидный Все к нам бегут а вы убежали)
Дальновидные в Китай бегут. А самые дальновидные в Казахстан, с перспективой попасть в Китай не уезжая из Казахстана
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13056
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:28
Цитата:
А что вам ещё остаётся)))
Не умело отшучиваться)
Афганцами пугали
Китайцами пугали
Российской военщиной пугали
А оказалось что надо опасаться тысяч мигрантов из России что они у нас тут все квартиры поскупают и Макдональдсы оккупируют)))
Ирония судьбы
maxsaf:
Дальновидные в Китай бегут. А самые дальновидные в Казахстан, с перспективой попасть в Китай не уезжая из Казахстана
Дальновидные в Китай бегут. А самые дальновидные в Казахстан, с перспективой попасть в Китай не уезжая из Казахстана
А что вам ещё остаётся)))
Не умело отшучиваться)
Афганцами пугали
Китайцами пугали
Российской военщиной пугали
А оказалось что надо опасаться тысяч мигрантов из России что они у нас тут все квартиры поскупают и Макдональдсы оккупируют)))
Ирония судьбы
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:31
Цитата:
Не заметно что то.
abaika95:
Бежит человеческий капитал Инженера и технологи Которые дороже всякой нефти
Бежит человеческий капитал Инженера и технологи Которые дороже всякой нефти
Не заметно что то.
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:33
Цитата:
Жду. Вы каждый месяц обещаете это. В итоге всё наоборот.
Kairat stayer:
Подожди, санкциями далее будут продавливать. Нефть и газ меньше добывают, металлургия и другие отрасли проседают. Основные поставки осуществлялись в Европу, последние переходят на другие альтернативные рынки.
Подожди, санкциями далее будут продавливать. Нефть и газ меньше добывают, металлургия и другие отрасли проседают. Основные поставки осуществлялись в Европу, последние переходят на другие альтернативные рынки.
Жду. Вы каждый месяц обещаете это. В итоге всё наоборот.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1609
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:35
Цитата:
Если что, визит запланирован ещё до мобилизации.
abaika95:
Приедет уговаривать вернутся своих айтишников Ну или чтобы насильно вернули
Приедет уговаривать вернутся своих айтишников Ну или чтобы насильно вернули
Если что, визит запланирован ещё до мобилизации.
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:35
Цитата:
Сотни тысяч казахстанцев работающих в России с вами не согласятся.
Цитата:
С курсом рубля по 8 тенге за рубль скупают квартиры? Значит они не разумные.
abaika95:
С таким курсом человеческой жизни для граждан России Лучше в Монголии жить и работать чем на России
С таким курсом человеческой жизни для граждан России Лучше в Монголии жить и работать чем на России
Сотни тысяч казахстанцев работающих в России с вами не согласятся.
Цитата:
abaika95:
Граждан Казахстана не мобилизуют Поэтому и выезжают там скупать квартиры спокойно
Граждан Казахстана не мобилизуют Поэтому и выезжают там скупать квартиры спокойно
С курсом рубля по 8 тенге за рубль скупают квартиры? Значит они не разумные.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13056
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 11:46
Цитата:
А как из России заметишь то?)
Цитата:
У него все до мобилизации запланировано
А разговоры на всех встречах только об одном
Цитата:
Для особо скабееных
Речь о гражданах России жизнь которых Путин во что не ставит
Цитата:
Ну как же
Тут сдали россиянам квартиры с наценкой в 500%
Рубли им ещё на тенге поменяли 1 к 3
И туда поехали там ещё квартиру покупать
Выгода)
viktorian85:
Не заметно что то.
Не заметно что то.
А как из России заметишь то?)
Цитата:
КГСПС:
Если что, визит запланирован ещё до мобилизации
Если что, визит запланирован ещё до мобилизации
У него все до мобилизации запланировано
А разговоры на всех встречах только об одном
Цитата:
viktorian85:
Сотни тысяч казахстанцев работающих в России с вами не согласятся
Сотни тысяч казахстанцев работающих в России с вами не согласятся
Для особо скабееных
Речь о гражданах России жизнь которых Путин во что не ставит
Цитата:
viktorian85:
С курсом рубля по 8 тенге за рубль скупают квартиры?
С курсом рубля по 8 тенге за рубль скупают квартиры?
Ну как же
Тут сдали россиянам квартиры с наценкой в 500%
Рубли им ещё на тенге поменяли 1 к 3
И туда поехали там ещё квартиру покупать
Выгода)
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 12:03
Цитата:
Какая - выгода?
Вся Россия сбежала в Казахстан?...
abaika95:
Выгода)
Выгода)
Какая - выгода?
Вся Россия сбежала в Казахстан?...
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 12:25
Кому сдавать, то - будешь,
свои квартиры?...
свои квартиры?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17820
«Костанайская область для них транзитная» - На что у нас могут рассчитывать убегающие от мобилизации россияне. Памятка от "НГ"
Отправлено: 29.09.22 - 12:45
Цитата:
тостер имеешь ввиду?
drakon:
свои квартиры?...
свои квартиры?...
тостер имеешь ввиду?
-
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