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≡ Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45188
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 13:58
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У меня Билайн интернет дома. Так вот, Билайн Казахстан объявил об отключении практически всего пула 1 канала. Плюс РТР, РТР 24, плюс НТВ мир. Учитывая, что Билайн Казахстан принадлежит ОАО "Вымпелком" из России, у меня вопрос - почему?
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a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
37
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 29.09.22 - 11:59
#30
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Цитата:
Дантист:
Россия просто борется за свое существование, а не "напала" на Украину.


как такое вообще может в голове укладываться?
понятия о добре и зле перевернулись в мире и в людях.
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