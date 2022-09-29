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≡ «Стираем границы между музыкой и слушателем» - Камерный ансамбль Tynda Music сыграл композиции Людовико Эйнауди в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45188
«Стираем границы между музыкой и слушателем» - Камерный ансамбль Tynda Music сыграл композиции Людовико Эйнауди в Костанае
Отправлено: 29.09.22 - 11:58
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На сцене в Костанае сначала выступали трое музыкантов, затем к ним присоединились еще четверо. Мелодии были спокойными, часто можно было услышать практически сольное выступление рояли, но ближе к середине концерта музыка стала более эпичной.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1098
Re: «Стираем границы между музыкой и слушателем» - Камерный...
Отправлено: 29.09.22 - 11:58
#1
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ох, Эйнауди я бы послушал...
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