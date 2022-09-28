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Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45188
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 28.09.22 - 20:51
Новый тариф на пассажирские перевозки обсуждали дважды: 19-го и 23 сентября. В результате решили - информация требует дополнительного изучения, поэтому перенесли рассмотрение на более поздний срок. Но потом случился скандал.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25372
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 28.09.22 - 20:51
Тариф пора - поднимать...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17820
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 28.09.22 - 21:06
Цитата:
перед выборами президента-это преступление.
можно только понижать.
NG.kz:
Тариф пора - поднимать
Тариф пора - поднимать
перед выборами президента-это преступление.
можно только понижать.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 456
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 28.09.22 - 22:04
Один вопрос - те, кто единогласно проголосовал "За", как часто ездят на автобусах?
Знает ли, например,руководитель аппарата Костанайского городского маслихата Лариса ЗЯЗИКОВА, каково ездить в этих маленьких "выкидышах" местного автопрома? Тут и 80 тг - слегка завышенная цена...
Пусть зайдут всей комиссией в час пик и попробуют прокатиться с "комфортом". Слуги народа,так сказать)))
Знает ли, например,руководитель аппарата Костанайского городского маслихата Лариса ЗЯЗИКОВА, каково ездить в этих маленьких "выкидышах" местного автопрома? Тут и 80 тг - слегка завышенная цена...
Пусть зайдут всей комиссией в час пик и попробуют прокатиться с "комфортом". Слуги народа,так сказать)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4848
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 28.09.22 - 23:34
объясните мне, наконец-то, кто-нибудь: почему по карте я плачу - 80 тнг, а наличкой (в случае чего) - должна буду 150? В чьей голове возникла подобная альтернатива? Тот же автобус, тот же километраж - в чем "вина" налички?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 821
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 28.09.22 - 23:53
Цитата:
Это ноу-хау Ку, ой Костаная.
ПС - Приходишь так в магазин, а Вам
- Расплата только картой
- ой, у меня только наличка
- Ну тогда с 500, вместо 250
[Исправлено: Эл-починно, 28.09.2022 - 23:55]
Алиса:
Это ноу-хау Ку, ой Костаная.
ПС - Приходишь так в магазин, а Вам
- Расплата только картой
- ой, у меня только наличка
- Ну тогда с 500, вместо 250
[Исправлено: Эл-починно, 28.09.2022 - 23:55]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.12.18
- Сообщений:
- 48
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 28.09.22 - 23:58
Полагаю, этот вопрос необходимо задать местным властям. В первую очередь обосновать законность подобной финансовой политики. Здесь можно предположить, что подобные мероприятия призваны снизить инфляционные процессы в стране. Похоже, что власти свои финансовые проблемы перекладывают на население. Может проще принять в правительство пару грамотных специалистов, а не терзать население целого государства усложнением расчётных схем?
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 29.09.2022 - 00:00]
[Исправлено: Salnik Anatoliy, 29.09.2022 - 00:00]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17271
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 29.09.22 - 00:09
Цитата:
Своим на работе рассказал - тоже в шоке
Эл-починно:
Это ноу-хау Ку, ой Костаная. ПС - Приходишь так в магазин, а Вам - Расплата только картой - ой, у меня только наличка - Ну тогда с 500, вместо 250
Это ноу-хау Ку, ой Костаная. ПС - Приходишь так в магазин, а Вам - Расплата только картой - ой, у меня только наличка - Ну тогда с 500, вместо 250
Своим на работе рассказал - тоже в шоке
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13056
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 29.09.22 - 11:52
Цитата:
Да только цены сразу указаны в магазине за товар
А в автобусе прайс стоит такой что если наличкой платишь ты платишь за реальную стоимость проезда напрямую в автопарк
Оплачивая картой часть суммы за тебя платит уже государство чтобы через валидаторы просчитать количество перевезенных пассажиров
Это так мягко заставляют пассажиров переходить толкьо на электронную оплату
В магазине к слову кешбек есть ещё доп бонусы и акции за оплату картой,тоже дискриминация?
Почему за наличку такого нет?
Макс спроси на работе пусть подумают над этим))
Эл-починно:
Это ноу-хау Ку, ой Костаная. ПС - Приходишь так в магазин, а Вам - Расплата только картой - ой, у меня только наличка - Ну тогда с 500, вместо 250
Это ноу-хау Ку, ой Костаная. ПС - Приходишь так в магазин, а Вам - Расплата только картой - ой, у меня только наличка - Ну тогда с 500, вместо 250
Да только цены сразу указаны в магазине за товар
А в автобусе прайс стоит такой что если наличкой платишь ты платишь за реальную стоимость проезда напрямую в автопарк
Оплачивая картой часть суммы за тебя платит уже государство чтобы через валидаторы просчитать количество перевезенных пассажиров
Это так мягко заставляют пассажиров переходить толкьо на электронную оплату
В магазине к слову кешбек есть ещё доп бонусы и акции за оплату картой,тоже дискриминация?
Почему за наличку такого нет?
Макс спроси на работе пусть подумают над этим))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13056
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 29.09.22 - 11:54
Цитата:
В том же что в магазине вам за наличку часть денег не возвращают а оплачивая картой вам возвращают кэшбек
В магазине возмущаетесь?)
Алиса:
Тот же автобус, тот же километраж - в чем "вина" налички?
Тот же автобус, тот же километраж - в чем "вина" налички?
В том же что в магазине вам за наличку часть денег не возвращают а оплачивая картой вам возвращают кэшбек
В магазине возмущаетесь?)
-
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