Отправлено: - 23:43

Didos:

Чтобы пропаганда была только одна?А кто гарантирует что ваша пропаганда правда?



Цитата:Чтоб фашистские настроения в стране поубавить. Пол форума НГ вон радуется когда РФия отправляется убивать в очередную страну.