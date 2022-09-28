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Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45185
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 13:58
У меня Билайн интернет дома. Так вот, Билайн Казахстан объявил об отключении практически всего пула 1 канала. Плюс РТР, РТР 24, плюс НТВ мир. Учитывая, что Билайн Казахстан принадлежит ОАО "Вымпелком" из России, у меня вопрос - почему?
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17808
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 17:24
что билайн.
интернет бы еще отключили лучше.
не у всех конечно.
могу огласить список.
интернет бы еще отключили лучше.
не у всех конечно.
могу огласить список.
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 55
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 17:46
Цитата:
Чтобы пропаганда была только одна?
А кто гарантирует что ваша пропаганда правда?
юля елиссева:
Давно пора отключить прямой поток кремлёвской пропаганды с казахстанского ТВ.
Давно пора отключить прямой поток кремлёвской пропаганды с казахстанского ТВ.
Чтобы пропаганда была только одна?
А кто гарантирует что ваша пропаганда правда?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5533
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 18:16
В девятом году я переехал за город в свой дом, там нет кабельного ТВ поэтому пришлось установить тарелку отау, однако слушать хвалебную оду в честь одного человека мне надоела и поставил НТВ+ о чем ни разу не пожалел
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 499
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 21:14
Решение совершенно глупое. Билайн просто потеряет часть клиентов.
Я, кстати, от их интернета отказался ещё три года назад. Так что, этого "отключения" я даже не замечу.
А правда дорогу себе всегда найдёт.
Я, кстати, от их интернета отказался ещё три года назад. Так что, этого "отключения" я даже не замечу.
А правда дорогу себе всегда найдёт.
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 23:33
Через пару лет за логотипы всей этой фашни сажать будут как за фашистскую символику.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 920
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 23:42
Цитата:
Не жалко Вам их, разве можно лишать людей единственного источника ПРАВДЫ? Они же просто не вынесут безальтернативной телепропаганды...)
alex_60:
не у всех конечно. могу огласить список.
не у всех конечно. могу огласить список.
Не жалко Вам их, разве можно лишать людей единственного источника ПРАВДЫ? Они же просто не вынесут безальтернативной телепропаганды...)
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 23:43
Цитата:
Чтоб фашистские настроения в стране поубавить. Пол форума НГ вон радуется когда РФия отправляется убивать в очередную страну.
Didos:
Чтобы пропаганда была только одна?А кто гарантирует что ваша пропаганда правда?
Чтобы пропаганда была только одна?А кто гарантирует что ваша пропаганда правда?
Чтоб фашистские настроения в стране поубавить. Пол форума НГ вон радуется когда РФия отправляется убивать в очередную страну.
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 23:48
Цитата:
Это вы про Украину, вернее её нацистов? Да не долго осталось. Всех посодют
[Исправлено: Эл-починно, 29.09.2022 - 00:11]
Артем Марусич:
Через пару лет за логотипы всей этой фашни сажать будут как за фашистскую символику.
Через пару лет за логотипы всей этой фашни сажать будут как за фашистскую символику.
Это вы про Украину, вернее её нацистов? Да не долго осталось. Всех посодют
[Исправлено: Эл-починно, 29.09.2022 - 00:11]
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 23:52
Цитата:
Так поменьше смотрите американское телевидение и вам счастье будет.
А то уже доходит до того, что российская пропаганда, свои же газопроводы взрывает....
Уровень пропаганды - бог.
Артем Марусич:
Чтоб фашистские настроения в стране поубавить.
Чтоб фашистские настроения в стране поубавить.
Так поменьше смотрите американское телевидение и вам счастье будет.
А то уже доходит до того, что российская пропаганда, свои же газопроводы взрывает....
Уровень пропаганды - бог.
(Пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1006
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 29.09.22 - 00:05
Комментарий проходит проверку.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 921
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 29.09.22 - 06:46
Цитата:
Да тут половина форума тех, кому РФ поперек горла. До их, высушенного новым образованием мозга, не доходит, что Россия просто борется за свое существование, а не "напала" на Украину. Это печально, когда молодежь не знает историю, не имеет элементарного уважения к памяти своих отцов-дедов
Эл-починно:
А то уже доходит до того, что российская пропаганда, свои же газопроводы взрывает.... Уровень
А то уже доходит до того, что российская пропаганда, свои же газопроводы взрывает.... Уровень
Да тут половина форума тех, кому РФ поперек горла. До их, высушенного новым образованием мозга, не доходит, что Россия просто борется за свое существование, а не "напала" на Украину. Это печально, когда молодежь не знает историю, не имеет элементарного уважения к памяти своих отцов-дедов
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 178
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 29.09.22 - 09:12
А мне по.... Я билайн ТВ не пользуюсь. Дорого.
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