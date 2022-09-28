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≡ Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45185
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 13:58
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У меня Билайн интернет дома. Так вот, Билайн Казахстан объявил об отключении практически всего пула 1 канала. Плюс РТР, РТР 24, плюс НТВ мир. Учитывая, что Билайн Казахстан принадлежит ОАО "Вымпелком" из России, у меня вопрос - почему?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17808
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 17:24
#15
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что билайн.
интернет бы еще отключили лучше.
не у всех конечно.
могу огласить список.
Профайл
D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
55
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 17:46
#16
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Цитата:
юля елиссева:
Давно пора отключить прямой поток кремлёвской пропаганды с казахстанского ТВ.

Чтобы пропаганда была только одна?
А кто гарантирует что ваша пропаганда правда?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5533
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 18:16
#17
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В девятом году я переехал за город в свой дом, там нет кабельного ТВ поэтому пришлось установить тарелку отау, однако слушать хвалебную оду в честь одного человека мне надоела и поставил НТВ+ о чем ни разу не пожалел
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
499
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 21:14
#18
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Решение совершенно глупое. Билайн просто потеряет часть клиентов.
Я, кстати, от их интернета отказался ещё три года назад. Так что, этого "отключения" я даже не замечу.
А правда дорогу себе всегда найдёт.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
475
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 23:33
#19
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Через пару лет за логотипы всей этой фашни сажать будут как за фашистскую символику.
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
920
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 23:42
#20
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Цитата:
alex_60:
не у всех конечно. могу огласить список.

Не жалко Вам их, разве можно лишать людей единственного источника ПРАВДЫ? Они же просто не вынесут безальтернативной телепропаганды...)
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
475
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 23:43
#21
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Цитата:
Didos:
Чтобы пропаганда была только одна?А кто гарантирует что ваша пропаганда правда?

Чтоб фашистские настроения в стране поубавить. Пол форума НГ вон радуется когда РФия отправляется убивать в очередную страну.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
821
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 23:48
#22
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Цитата:
Артем Марусич:
Через пару лет за логотипы всей этой фашни сажать будут как за фашистскую символику.

Это вы про Украину, вернее её нацистов? Да не долго осталось. Всех посодют

[Исправлено: Эл-починно, 29.09.2022 - 00:11]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
821
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 28.09.22 - 23:52
#23
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Цитата:
Артем Марусич:
Чтоб фашистские настроения в стране поубавить.

Так поменьше смотрите американское телевидение и вам счастье будет. :lol:
А то уже доходит до того, что российская пропаганда, свои же газопроводы взрывает.... :-o
Уровень пропаганды - бог. :-(
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1006
Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 29.09.22 - 00:05
#24
Комментарий проходит проверку.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
921
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 29.09.22 - 06:46
#25
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Цитата:
Эл-починно:
А то уже доходит до того, что российская пропаганда, свои же газопроводы взрывает.... Уровень

Да тут половина форума тех, кому РФ поперек горла. До их, высушенного новым образованием мозга, не доходит, что Россия просто борется за свое существование, а не "напала" на Украину. Это печально, когда молодежь не знает историю, не имеет элементарного уважения к памяти своих отцов-дедов
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
178
Re: Билайн Казахстан объявил об отключении российских каналов
Отправлено: 29.09.22 - 09:12
#26
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А мне по.... Я билайн ТВ не пользуюсь. Дорого.
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