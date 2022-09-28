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Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45185
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:06
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин критически высказался об удобстве использования электронной цифровой подписи в Казахстане.
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Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:16
Цитата:
Цитата:
Это не прописка? Ну пусть регистрация будет.
Эл-починно:
Но однако адрес постоянного проживания, где-то всё же указывается?
Но однако адрес постоянного проживания, где-то всё же указывается?
Цитата:
maxsaf:
Там просто указываешь свой фактический адрес проживания
Там просто указываешь свой фактический адрес проживания
Это не прописка? Ну пусть регистрация будет.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:19
Цитата:
Это и не прописка и не регистрация. Переехал с одной квартиры в другую - и не надо перепрописываться или перерегистрироваться. Нету этих головняков совсем.
Эл-починно:
Это не прописка? Ну пусть регистрация будет.
Это не прописка? Ну пусть регистрация будет.
Это и не прописка и не регистрация. Переехал с одной квартиры в другую - и не надо перепрописываться или перерегистрироваться. Нету этих головняков совсем.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:22
Цитата:
Макс не морочте мне голову, у вас есть прописка-регистрация по основному адресу проживания или нет? Кратковременное времяпрепровождения по другим адресам не всчёт.
maxsaf:
Это и не прописка и не регистрация. Переехал с одной квартиры в другую - и не надо перепрописываться или перерегистрироваться. Нету этих головняков совсем.
Это и не прописка и не регистрация. Переехал с одной квартиры в другую - и не надо перепрописываться или перерегистрироваться. Нету этих головняков совсем.
Макс не морочте мне голову, у вас есть прописка-регистрация по основному адресу проживания или нет? Кратковременное времяпрепровождения по другим адресам не всчёт.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:26
Цитата:
Я же сказал уже четко и ясно - нету ни прописки, ни регистрации, ни еще чего-то подобного. Захотел переехать - переехал, никто тебя не заставит перерегистрироваться. Просто при заполнении налоговой декларации укажешь свой новый адрес и получишь от них письмо с чеком. И все.
Эл-починно:
Макс не морочте мне голову, у вас есть прописка-регистрация по основному адресу проживания или нет? Кратковременное времяпрепровождения по другим адресам не всчёт.
Макс не морочте мне голову, у вас есть прописка-регистрация по основному адресу проживания или нет? Кратковременное времяпрепровождения по другим адресам не всчёт.
Я же сказал уже четко и ясно - нету ни прописки, ни регистрации, ни еще чего-то подобного. Захотел переехать - переехал, никто тебя не заставит перерегистрироваться. Просто при заполнении налоговой декларации укажешь свой новый адрес и получишь от них письмо с чеком. И все.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:32
Цитата:
Ну что сказать - отсталая страна однако.
ПС - а в документах, что адрес не указывается? Хотя я уже ничему не удивлюсь. Почти как в Африке наверное. Переехал и всё. А документы усы, лапы, хвост
maxsaf:
. Просто при заполнении налоговой декларации укажешь свой новый адрес и получишь от них письмо с чеком. И все.
. Просто при заполнении налоговой декларации укажешь свой новый адрес и получишь от них письмо с чеком. И все.
Ну что сказать - отсталая страна однако.
ПС - а в документах, что адрес не указывается? Хотя я уже ничему не удивлюсь. Почти как в Африке наверное. Переехал и всё. А документы усы, лапы, хвост
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8902
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:32
Цитата:
У нас по прописке,скидка есть на коммуналку,в частности за свет ,чем больше людей прописано тем меньше платишь, а вот за мусор и газ если без счётчика наоборот больше.
Вот тут то и пригодиться ЭЦП,сначала прописываешь кучу людей вытаскиваешь справку и отдаёшь её в энергосбыт.
Затем благодаря опять же ЭЦП выписываешь их всех нафик и относишь справку в "горгаз" и в "помойную" компанию" в итоге каждый месяц получаешь неплохой дисконт.
maxsaf:
Это и не прописка и не регистрация. Переехал с одной квартиры в другую - и не надо перепрописываться или перерегистрироваться. Нету этих головняков совсем.
Это и не прописка и не регистрация. Переехал с одной квартиры в другую - и не надо перепрописываться или перерегистрироваться. Нету этих головняков совсем.
У нас по прописке,скидка есть на коммуналку,в частности за свет ,чем больше людей прописано тем меньше платишь, а вот за мусор и газ если без счётчика наоборот больше.
Вот тут то и пригодиться ЭЦП,сначала прописываешь кучу людей вытаскиваешь справку и отдаёшь её в энергосбыт.
Затем благодаря опять же ЭЦП выписываешь их всех нафик и относишь справку в "горгаз" и в "помойную" компанию" в итоге каждый месяц получаешь неплохой дисконт.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:35
Цитата:
Чё за бред. Есть счетчик, есть цена за киловатт. Куда тут количество людей прикрутить?
Добринцофф:
частности за свет ,чем больше людей прописано тем меньше платишь,
частности за свет ,чем больше людей прописано тем меньше платишь,
Чё за бред. Есть счетчик, есть цена за киловатт. Куда тут количество людей прикрутить?
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:36
Цитата:
Видимо я с Африкой погорячился.
Добринцофф:
У нас по прописке,скидка
У нас по прописке,скидка
Видимо я с Африкой погорячился.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:38
Цитата:
У нас принимают за неделю условно говоря одну бину мусора с дома. Ты туда хоть сколько народу запихай - цена будет та же. И примут только одну корзину. Остальное сам вывози. Обычно всем этого хватает за глаза.
Добринцофф:
а вот за мусор
а вот за мусор
У нас принимают за неделю условно говоря одну бину мусора с дома. Ты туда хоть сколько народу запихай - цена будет та же. И примут только одну корзину. Остальное сам вывози. Обычно всем этого хватает за глаза.
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