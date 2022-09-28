Прогноз на 5 дней
пасмурно+1°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 60% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45185
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин критически высказался об удобстве использования электронной цифровой подписи в Казахстане.
Читать новость

Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
819
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:16
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Но однако адрес постоянного проживания, где-то всё же указывается?

Цитата:
maxsaf:
Там просто указываешь свой фактический адрес проживания

Это не прописка? Ну пусть регистрация будет. ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17251
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:19
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Это не прописка? Ну пусть регистрация будет.

Это и не прописка и не регистрация. Переехал с одной квартиры в другую - и не надо перепрописываться или перерегистрироваться. Нету этих головняков совсем.
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
819
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:22
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это и не прописка и не регистрация. Переехал с одной квартиры в другую - и не надо перепрописываться или перерегистрироваться. Нету этих головняков совсем.

Макс не морочте мне голову, у вас есть прописка-регистрация по основному адресу проживания или нет? Кратковременное времяпрепровождения по другим адресам не всчёт. 8-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17251
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:26
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Макс не морочте мне голову, у вас есть прописка-регистрация по основному адресу проживания или нет? Кратковременное времяпрепровождения по другим адресам не всчёт.

Я же сказал уже четко и ясно - нету ни прописки, ни регистрации, ни еще чего-то подобного. Захотел переехать - переехал, никто тебя не заставит перерегистрироваться. Просто при заполнении налоговой декларации укажешь свой новый адрес и получишь от них письмо с чеком. И все.
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
819
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:32
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
. Просто при заполнении налоговой декларации укажешь свой новый адрес и получишь от них письмо с чеком. И все.

Ну что сказать - отсталая страна однако. :lol:
ПС - а в документах, что адрес не указывается? Хотя я уже ничему не удивлюсь. Почти как в Африке наверное. Переехал и всё. А документы усы, лапы, хвост :lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8902
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:32
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это и не прописка и не регистрация. Переехал с одной квартиры в другую - и не надо перепрописываться или перерегистрироваться. Нету этих головняков совсем.

У нас по прописке,скидка есть на коммуналку,в частности за свет ,чем больше людей прописано тем меньше платишь, а вот за мусор и газ если без счётчика наоборот больше.
Вот тут то и пригодиться ЭЦП,сначала прописываешь кучу людей вытаскиваешь справку и отдаёшь её в энергосбыт.
Затем благодаря опять же ЭЦП выписываешь их всех нафик и относишь справку в "горгаз" и в "помойную" компанию" в итоге каждый месяц получаешь неплохой дисконт.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17251
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:35
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
частности за свет ,чем больше людей прописано тем меньше платишь,

Чё за бред. Есть счетчик, есть цена за киловатт. Куда тут количество людей прикрутить? :lol:
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
819
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:36
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У нас по прописке,скидка

Видимо я с Африкой погорячился. :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17251
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:38
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а вот за мусор

У нас принимают за неделю условно говоря одну бину мусора с дома. Ты туда хоть сколько народу запихай - цена будет та же. И примут только одну корзину. Остальное сам вывози. Обычно всем этого хватает за глаза.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS