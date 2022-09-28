Отправлено: - 00:22

maxsaf:

Это и не прописка и не регистрация. Переехал с одной квартиры в другую - и не надо перепрописываться или перерегистрироваться. Нету этих головняков совсем.

Цитата:Макс не морочте мне голову, у вас есть прописка-регистрация по основному адресу проживания или нет? Кратковременное времяпрепровождения по другим адресам не всчёт.