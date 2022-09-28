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≡ Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45185
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:06
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин критически высказался об удобстве использования электронной цифровой подписи в Казахстане.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
819
Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 23:02
#15
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Цитата:
alex_60:
загонять всех в мобильное приложение это идиотизм.

Вот с этим тоже согласен, а то совсем закуэриься можно. Если приложения и удобны в использовании для определённой группы населения, то нельзя забывать и о тех, кому это только проблемы создаёт. Да и о защите личных данных, тоже кто то должен позаботиться, что бы потом не вышло боком - типа хотели как лучше, а получилось, как всегда. (с)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3321
Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 23:06
#16
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Цитата:
alex_60:
просто все надо делать вовремя.


Тоже особой проблемы не вижу: - ЭЦП в компе и в телефоне, и в отличие от киндер-министра никак она меня не заколебала, да и кто дал ему право говорить за всех: - удобно, просто, сидя на диване и в поле и самое главное - без хлопот.
Может просто дело в другом, как обычно, у нас в Казахстане:- другие технологии, другие люди и другие ИНТЕРЕСЫ для министра, в том числе и МАТ.интересы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17251
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:27
#17
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Цитата:
Эл-починно:
А если хочешь кого то прописать, тогда что? тоже достаточно адрес просто назвать?

Прописать - нет тут такого понятия. Вписать - тоже нет. Просто называешь адрес проживания и все.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1006
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:28
#18
Комментарий проходит проверку.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1006
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:29
#19
Комментарий проходит проверку.
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
48
Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 23:46
#20
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Был проездом в одной из деревушек. Наличку в автобусах не принимают. Возникает вопрос, насколько это законно, что хождение национальной валюты ограничивают? Деревушка называется Астана.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17807
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:51
#21
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Цитата:
maxsaf:
Просто называешь адрес проживания и все.


как зовут? Конь в пальто.
где живешь? на кудыкиной горе.
так и запишем.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17251
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:55
#22
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Цитата:
alex_60:
как зовут? Конь в пальто. где живешь? на кудыкиной горе. так и запишем.

Если соврал в целях извлечения незаконной выгоды - сядешь. Врунов нету. Закончились. :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
819
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:56
#23
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Цитата:
maxsaf:
Прописать - нет тут такого понятия. Вписать - тоже нет. Просто называешь адрес проживания и все.

Ну адрес например, как то оформляется, же?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17251
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:03
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ну адрес например, как то оформляется, же?

Ну есть понятие места жительства, и есть понятие собственности. Ты можешь владеть одной недвижимостью а жить в другой, в сьемной, к примеру. Куда тут прописку прикрутить? :lol:
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
819
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:09
#25
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Цитата:
maxsaf:
Куда тут прописку прикрутить?

Ну как куда, во первых по месту проживания (постоянного), а во вторых возможно, в налоговую декларацию. :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17251
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:11
#26
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Цитата:
Эл-починно:
Ну как куда, во первых по месту проживания (постоянного),

То есть надо прописаться в сьемной хате в этом конкретном случае? Но зачем?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
819
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:14
#27
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Цитата:
maxsaf:
То есть надо прописаться в сьемной хате в этом конкретном случае? Но зачем?

Вы и в гостинице прописываетесь? Но однако адрес постоянного проживания, где-то всё же указывается? ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17251
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:14
#28
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Цитата:
Эл-починно:
во вторых возможно, в налоговую декларацию.

Я много раз сдавал налоговую декларацию. Там просто указываешь свой фактический адрес проживания и тебе по почте через неделю приходит письмо, что декларация принята и часть налогов тебе упала обратно на счет.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17251
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:15
#29
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Цитата:
Эл-починно:
Вы и в гостинице прописываетесь?

Наоборот, нигде не прописываемся. Нет в этом никакой необходимости.
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