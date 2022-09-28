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Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45185
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:06
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин критически высказался об удобстве использования электронной цифровой подписи в Казахстане.
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Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 23:02
Цитата:
Вот с этим тоже согласен, а то совсем закуэриься можно. Если приложения и удобны в использовании для определённой группы населения, то нельзя забывать и о тех, кому это только проблемы создаёт. Да и о защите личных данных, тоже кто то должен позаботиться, что бы потом не вышло боком - типа хотели как лучше, а получилось, как всегда. (с)
alex_60:
загонять всех в мобильное приложение это идиотизм.
загонять всех в мобильное приложение это идиотизм.
Вот с этим тоже согласен, а то совсем закуэриься можно. Если приложения и удобны в использовании для определённой группы населения, то нельзя забывать и о тех, кому это только проблемы создаёт. Да и о защите личных данных, тоже кто то должен позаботиться, что бы потом не вышло боком - типа хотели как лучше, а получилось, как всегда. (с)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3321
Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 23:06
Цитата:
Тоже особой проблемы не вижу: - ЭЦП в компе и в телефоне, и в отличие от киндер-министра никак она меня не заколебала, да и кто дал ему право говорить за всех: - удобно, просто, сидя на диване и в поле и самое главное - без хлопот.
Может просто дело в другом, как обычно, у нас в Казахстане:- другие технологии, другие люди и другие ИНТЕРЕСЫ для министра, в том числе и МАТ.интересы.
alex_60:
просто все надо делать вовремя.
просто все надо делать вовремя.
Тоже особой проблемы не вижу: - ЭЦП в компе и в телефоне, и в отличие от киндер-министра никак она меня не заколебала, да и кто дал ему право говорить за всех: - удобно, просто, сидя на диване и в поле и самое главное - без хлопот.
Может просто дело в другом, как обычно, у нас в Казахстане:- другие технологии, другие люди и другие ИНТЕРЕСЫ для министра, в том числе и МАТ.интересы.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:27
Цитата:
Прописать - нет тут такого понятия. Вписать - тоже нет. Просто называешь адрес проживания и все.
Эл-починно:
А если хочешь кого то прописать, тогда что? тоже достаточно адрес просто назвать?
А если хочешь кого то прописать, тогда что? тоже достаточно адрес просто назвать?
Прописать - нет тут такого понятия. Вписать - тоже нет. Просто называешь адрес проживания и все.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:28
Комментарий проходит проверку.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:29
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.12.18
- Сообщений:
- 48
Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 23:46
Был проездом в одной из деревушек. Наличку в автобусах не принимают. Возникает вопрос, насколько это законно, что хождение национальной валюты ограничивают? Деревушка называется Астана.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17807
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:51
Цитата:
как зовут? Конь в пальто.
где живешь? на кудыкиной горе.
так и запишем.
maxsaf:
Просто называешь адрес проживания и все.
Просто называешь адрес проживания и все.
как зовут? Конь в пальто.
где живешь? на кудыкиной горе.
так и запишем.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:55
Цитата:
Если соврал в целях извлечения незаконной выгоды - сядешь. Врунов нету. Закончились.
alex_60:
как зовут? Конь в пальто. где живешь? на кудыкиной горе. так и запишем.
как зовут? Конь в пальто. где живешь? на кудыкиной горе. так и запишем.
Если соврал в целях извлечения незаконной выгоды - сядешь. Врунов нету. Закончились.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 23:56
Цитата:
Ну адрес например, как то оформляется, же?
maxsaf:
Прописать - нет тут такого понятия. Вписать - тоже нет. Просто называешь адрес проживания и все.
Прописать - нет тут такого понятия. Вписать - тоже нет. Просто называешь адрес проживания и все.
Ну адрес например, как то оформляется, же?
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:03
Цитата:
Ну есть понятие места жительства, и есть понятие собственности. Ты можешь владеть одной недвижимостью а жить в другой, в сьемной, к примеру. Куда тут прописку прикрутить?
Эл-починно:
Ну адрес например, как то оформляется, же?
Ну адрес например, как то оформляется, же?
Ну есть понятие места жительства, и есть понятие собственности. Ты можешь владеть одной недвижимостью а жить в другой, в сьемной, к примеру. Куда тут прописку прикрутить?
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:09
Цитата:
Ну как куда, во первых по месту проживания (постоянного), а во вторых возможно, в налоговую декларацию.
maxsaf:
Куда тут прописку прикрутить?
Куда тут прописку прикрутить?
Ну как куда, во первых по месту проживания (постоянного), а во вторых возможно, в налоговую декларацию.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:11
Цитата:
То есть надо прописаться в сьемной хате в этом конкретном случае? Но зачем?
Эл-починно:
Ну как куда, во первых по месту проживания (постоянного),
Ну как куда, во первых по месту проживания (постоянного),
То есть надо прописаться в сьемной хате в этом конкретном случае? Но зачем?
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:14
Цитата:
Вы и в гостинице прописываетесь? Но однако адрес постоянного проживания, где-то всё же указывается?
maxsaf:
То есть надо прописаться в сьемной хате в этом конкретном случае? Но зачем?
То есть надо прописаться в сьемной хате в этом конкретном случае? Но зачем?
Вы и в гостинице прописываетесь? Но однако адрес постоянного проживания, где-то всё же указывается?
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:14
Цитата:
Я много раз сдавал налоговую декларацию. Там просто указываешь свой фактический адрес проживания и тебе по почте через неделю приходит письмо, что декларация принята и часть налогов тебе упала обратно на счет.
Эл-починно:
во вторых возможно, в налоговую декларацию.
во вторых возможно, в налоговую декларацию.
Я много раз сдавал налоговую декларацию. Там просто указываешь свой фактический адрес проживания и тебе по почте через неделю приходит письмо, что декларация принята и часть налогов тебе упала обратно на счет.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 29.09.22 - 00:15
Цитата:
Наоборот, нигде не прописываемся. Нет в этом никакой необходимости.
Эл-починно:
Вы и в гостинице прописываетесь?
Вы и в гостинице прописываетесь?
Наоборот, нигде не прописываемся. Нет в этом никакой необходимости.
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