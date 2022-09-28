Отправлено: - 23:27

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А если хочешь кого то прописать, тогда что? тоже достаточно адрес просто назвать?

Цитата:Прописать - нет тут такого понятия. Вписать - тоже нет. Просто называешь адрес проживания и все.