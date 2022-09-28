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≡ Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45185
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:06
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин критически высказался об удобстве использования электронной цифровой подписи в Казахстане.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17806
Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 20:06
#1
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//Открыв в eGov Mobile QR-подписание, вы наводите просто на любой QR-код и подписание происходит", - сказал он.//

загонять всех в мобильное приложение это идиотизм.
это как каспи все в мобильное перевел, и вводи пальчиком маленькие циферки в счетах.
да и мобильный егов радость еще та.
а на компе эцп совсем ни в тягость.
и никуда ходить не надо, чтобы ее получить. просто все надо делать вовремя.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17240
Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 20:35
#2
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Странно, в "отсталой" Канаде до сих пор на слово верят) В документах достаточно один раз подпись поставить рукой в конце, а в остальных местах просто инициалы написать. И водительское удостоверение работает во всех случаях, и нет ни qr ни эцп :-P :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17806
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:44
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И водительское удостоверение работает во всех случаях,


удостоверение и здесь работает.
в том числе и в электронном виде.
но их же предьявлять надо.
речь о получении услуг в электронном
правительстве, сидя в кресле дома или еще где.

а в банкоматах лицо предьявить, или палец.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 20:46]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17240
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:52
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а в банкоматах лицо предьявить, или палец.

Зачем? Карточку платежную сунул и наличку получил. Хотя особо она и не нужна (наличка)

Цитата:
alex_60:
речь о получении услуг в электронном правительстве, сидя в кресле дома или еще где.

Не представляю, что это за услуга такая, для которой мне может понадобиться эцп или QR :lol:

[Исправлено: maxsaf, 28.09.2022 - 20:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17806
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 21:00
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зачем? Карточку платежную сунул и наличку получил. Хотя особо она и не нужна (наличка)


так то да, носишь несколько купюр,
на всякий случай.
а так то карту и сувать не надо сейчас.
приложил , и достаточно. Цитата:
maxsaf:
Не представляю, что это за услуга такая, для которой мне может понадобиться эцп или QR


справки, выписки,. прописать выписать кого.
заявление на регистрацию можно только
рез егов подать.
ребенка в детсад в очередь поставить.
заявление на водительские права, домой привезут.
да там практически сейчас
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17240
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 21:18
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
справки, выписки,. прописать выписать кого. заявление на регистрацию можно только рез егов подать. ребенка в детсад в очередь поставить. заявление на водительские права, домой привезут. да там практически сейчас

Так вот откуда у проблемы ноги растут. Напридумывали ненужных услуг, и к ним конечно в довесок полагается и qr и эцп.
К примеру прописка. Как "отсталая" Канада живет без этого? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17806
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 21:58
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
довесок полагается и qr и эцп. К примеру прописка. Как "отсталая" Канада живет без этого?


она вроде как регистрация называется.
я не прописывался, в этом веке точно.поэтому не знаю.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 22:02]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
808
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 22:01
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
К примеру прописка. Как "отсталая" Канада живет без этого?

А как без прописки? Адрес же должен быть указан? И не может же каждый просто любой адрес указать?
Ко мне например никто без моего согласия не припишется и не пропишется. :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
808
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 22:08
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
она вроде как регистрация называется.

Ну раньше помню, спрашивали - по какому адресу прописаны? Сегодня возможно - зарегистрированы.
Игра слов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17806
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 22:12
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ко мне например никто без моего согласия не припишется и не пропишется


тут также.
берешь свой ецп и ецп того кого прописываешь, и в егове оформляешь. без всяких цонов.
выписать я как владелец могу его сам, без ецп того кого прописал.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 22:13]
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
218
Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 22:35
#11
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А чем интересно лучше QR-код? Я например свою маму, которой 77 лет, уже полгода пытаюсь научить пользоваться этим кодом в автобусе хотя бы и всё никак, не усваивается у неё эта инфа.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1607
Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 22:45
#12
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Цитата:
ladas:

А тех, кто всей этой цифровой лабудой пользоваться не может, уже давно в расчёт не берут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17240
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 22:49
#13
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Цитата:
Эл-починно:
А как без прописки? Адрес же должен быть указан?

Ну просто говоришь адрес где ты живешь - и этого у нас достаточно ;-)
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
808
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 22:51
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну просто говоришь адрес где ты живешь - и этого у нас достаточно

Ну при контроле каком, ещё понятно, хотя я свой аусвайз всегда в принципе при себе имею. ;-)
А если хочешь кого то прописать, тогда что? тоже достаточно адрес просто назвать? :lol:
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