Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...

Отправлено: - 22:04

Один вопрос - те, кто единогласно проголосовал "За", как часто ездят на автобусах?

Знает ли, например,руководитель аппарата Костанайского городского маслихата Лариса ЗЯЗИКОВА, каково ездить в этих маленьких "выкидышах" местного автопрома? Тут и 80 тг - слегка завышенная цена...

Пусть зайдут всей комиссией в час пик и попробуют прокатиться с "комфортом". Слуги народа,так сказать)))