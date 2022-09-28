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Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
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Я робот(Пользователи)
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- 45185
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:06
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин критически высказался об удобстве использования электронной цифровой подписи в Казахстане.
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Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 20:06
//Открыв в eGov Mobile QR-подписание, вы наводите просто на любой QR-код и подписание происходит", - сказал он.//
загонять всех в мобильное приложение это идиотизм.
это как каспи все в мобильное перевел, и вводи пальчиком маленькие циферки в счетах.
да и мобильный егов радость еще та.
а на компе эцп совсем ни в тягость.
и никуда ходить не надо, чтобы ее получить. просто все надо делать вовремя.
загонять всех в мобильное приложение это идиотизм.
это как каспи все в мобильное перевел, и вводи пальчиком маленькие циферки в счетах.
да и мобильный егов радость еще та.
а на компе эцп совсем ни в тягость.
и никуда ходить не надо, чтобы ее получить. просто все надо делать вовремя.
Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 20:35
Странно, в "отсталой" Канаде до сих пор на слово верят) В документах достаточно один раз подпись поставить рукой в конце, а в остальных местах просто инициалы написать. И водительское удостоверение работает во всех случаях, и нет ни qr ни эцп
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:44
Цитата:
удостоверение и здесь работает.
в том числе и в электронном виде.
но их же предьявлять надо.
речь о получении услуг в электронном
правительстве, сидя в кресле дома или еще где.
а в банкоматах лицо предьявить, или палец.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 20:46]
maxsaf:
И водительское удостоверение работает во всех случаях,
И водительское удостоверение работает во всех случаях,
удостоверение и здесь работает.
в том числе и в электронном виде.
но их же предьявлять надо.
речь о получении услуг в электронном
правительстве, сидя в кресле дома или еще где.
а в банкоматах лицо предьявить, или палец.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 20:46]
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 20:52
Цитата:
Зачем? Карточку платежную сунул и наличку получил. Хотя особо она и не нужна (наличка)
Цитата:
Не представляю, что это за услуга такая, для которой мне может понадобиться эцп или QR
[Исправлено: maxsaf, 28.09.2022 - 20:53]
alex_60:
а в банкоматах лицо предьявить, или палец.
а в банкоматах лицо предьявить, или палец.
Зачем? Карточку платежную сунул и наличку получил. Хотя особо она и не нужна (наличка)
Цитата:
alex_60:
речь о получении услуг в электронном правительстве, сидя в кресле дома или еще где.
речь о получении услуг в электронном правительстве, сидя в кресле дома или еще где.
Не представляю, что это за услуга такая, для которой мне может понадобиться эцп или QR
[Исправлено: maxsaf, 28.09.2022 - 20:53]
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 21:00
Цитата:
так то да, носишь несколько купюр,
на всякий случай.
а так то карту и сувать не надо сейчас.
приложил , и достаточно. Цитата:
справки, выписки,. прописать выписать кого.
заявление на регистрацию можно только
рез егов подать.
ребенка в детсад в очередь поставить.
заявление на водительские права, домой привезут.
да там практически сейчас
maxsaf:
Зачем? Карточку платежную сунул и наличку получил. Хотя особо она и не нужна (наличка)
Зачем? Карточку платежную сунул и наличку получил. Хотя особо она и не нужна (наличка)
так то да, носишь несколько купюр,
на всякий случай.
а так то карту и сувать не надо сейчас.
приложил , и достаточно. Цитата:
maxsaf:
Не представляю, что это за услуга такая, для которой мне может понадобиться эцп или QR
Не представляю, что это за услуга такая, для которой мне может понадобиться эцп или QR
справки, выписки,. прописать выписать кого.
заявление на регистрацию можно только
рез егов подать.
ребенка в детсад в очередь поставить.
заявление на водительские права, домой привезут.
да там практически сейчас
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 21:18
Цитата:
Так вот откуда у проблемы ноги растут. Напридумывали ненужных услуг, и к ним конечно в довесок полагается и qr и эцп.
К примеру прописка. Как "отсталая" Канада живет без этого?
alex_60:
справки, выписки,. прописать выписать кого. заявление на регистрацию можно только рез егов подать. ребенка в детсад в очередь поставить. заявление на водительские права, домой привезут. да там практически сейчас
справки, выписки,. прописать выписать кого. заявление на регистрацию можно только рез егов подать. ребенка в детсад в очередь поставить. заявление на водительские права, домой привезут. да там практически сейчас
Так вот откуда у проблемы ноги растут. Напридумывали ненужных услуг, и к ним конечно в довесок полагается и qr и эцп.
К примеру прописка. Как "отсталая" Канада живет без этого?
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 21:58
Цитата:
она вроде как регистрация называется.
я не прописывался, в этом веке точно.поэтому не знаю.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 22:02]
maxsaf:
довесок полагается и qr и эцп. К примеру прописка. Как "отсталая" Канада живет без этого?
довесок полагается и qr и эцп. К примеру прописка. Как "отсталая" Канада живет без этого?
она вроде как регистрация называется.
я не прописывался, в этом веке точно.поэтому не знаю.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 22:02]
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 22:01
Цитата:
А как без прописки? Адрес же должен быть указан? И не может же каждый просто любой адрес указать?
Ко мне например никто без моего согласия не припишется и не пропишется.
maxsaf:
К примеру прописка. Как "отсталая" Канада живет без этого?
К примеру прописка. Как "отсталая" Канада живет без этого?
А как без прописки? Адрес же должен быть указан? И не может же каждый просто любой адрес указать?
Ко мне например никто без моего согласия не припишется и не пропишется.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 22:08
Цитата:
Ну раньше помню, спрашивали - по какому адресу прописаны? Сегодня возможно - зарегистрированы.
Игра слов.
alex_60:
она вроде как регистрация называется.
она вроде как регистрация называется.
Ну раньше помню, спрашивали - по какому адресу прописаны? Сегодня возможно - зарегистрированы.
Игра слов.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 22:12
Цитата:
тут также.
берешь свой ецп и ецп того кого прописываешь, и в егове оформляешь. без всяких цонов.
выписать я как владелец могу его сам, без ецп того кого прописал.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 22:13]
Эл-починно:
Ко мне например никто без моего согласия не припишется и не пропишется
Ко мне например никто без моего согласия не припишется и не пропишется
тут также.
берешь свой ецп и ецп того кого прописываешь, и в егове оформляешь. без всяких цонов.
выписать я как владелец могу его сам, без ецп того кого прописал.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2022 - 22:13]
l
(Полноправные пользователи)
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Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 22:35
А чем интересно лучше QR-код? Я например свою маму, которой 77 лет, уже полгода пытаюсь научить пользоваться этим кодом в автобусе хотя бы и всё никак, не усваивается у неё эта инфа.
(Полноправные пользователи)
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Re: Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто...
Отправлено: 28.09.22 - 22:45
Цитата:
А тех, кто всей этой цифровой лабудой пользоваться не может, уже давно в расчёт не берут.
ladas:
А тех, кто всей этой цифровой лабудой пользоваться не может, уже давно в расчёт не берут.
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 22:49
Цитата:
Ну просто говоришь адрес где ты живешь - и этого у нас достаточно
Эл-починно:
А как без прописки? Адрес же должен быть указан?
А как без прописки? Адрес же должен быть указан?
Ну просто говоришь адрес где ты живешь - и этого у нас достаточно
Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала
Отправлено: 28.09.22 - 22:51
Цитата:
Ну при контроле каком, ещё понятно, хотя я свой аусвайз всегда в принципе при себе имею.
А если хочешь кого то прописать, тогда что? тоже достаточно адрес просто назвать?
maxsaf:
Ну просто говоришь адрес где ты живешь - и этого у нас достаточно
Ну просто говоришь адрес где ты живешь - и этого у нас достаточно
Ну при контроле каком, ещё понятно, хотя я свой аусвайз всегда в принципе при себе имею.
А если хочешь кого то прописать, тогда что? тоже достаточно адрес просто назвать?
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