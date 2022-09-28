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≡ Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45185
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 28.09.22 - 20:51
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Новый тариф на пассажирские перевозки обсуждали дважды: 19-го и 23 сентября. В результате решили - информация требует дополнительного изучения, поэтому перенесли рассмотрение на более поздний срок. Но потом случился скандал.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25370
Re: Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата...
Отправлено: 28.09.22 - 20:51
#1
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Тариф пора - поднимать... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17804
Обсуждение тарифа на проезд в автобусах в комиссии маслихата Костаная стало причиной скандала
Отправлено: 28.09.22 - 21:06
#2
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Цитата:
NG.kz:
Тариф пора - поднимать


перед выборами президента-это преступление.
можно только понижать.
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