КГСПС: Зачем сам себя палишь? Или это не противоречит закону?
Не знаю, всегда регистрирую. Но они всегда уезжают раньше. Им же три дня дается, они же за три дня физически не смогут свои дела сделать. Говорят только транзитом которые в Стамбул или куда там, тем не надо. С ними вчера общался.
КГСПС: Зачем сам себя палишь? Или это не противоречит закону?
Да, неправда это всё! Особенно про собственную бескорыстность - прибыль для него Бог! И его бесконечные утверждения, что квартиросдатчики -россияне (???вер ист дас?) жутко обирают беженцев-уклонистов, на чём основаны? Он знает всех своих "собратьев" по бизнесу" пофамильно и по гражданству? И кто за сколько сдаёт жильё? Специально собирает эту информацию, чтобы выложить здесь? С целью какой? Вбить клин между кем и кем? Пока здесь знают только одного квартиросдатчика - Мереке Закановича, бесконечно хвастающегося своим материальным благополучием. Откуда только оно взялось? С "символических" плат, очевидно
таноми52: неправда это всё! Особенно про собственную бескорыстность - прибыль для него Бог
Это говорит тот, кто не зарегистрировал, не помог, не нашел жилье ни одному россиянину? Слушай, давай в Рудный поедем и спросим, что я у них брал за регистрацию, и у тех, кто уехал до Астаны и нашего Лисаковскп, где люди не делают регистрации? Если ни разу не помогала никому конкретно, лучше молчала бы..
Зэтпатриоты, могут только ныть про то, как титульные или еще какие, переименовывают названия и заставляют насильно учить казахский язык. А вот когда коснулось помощи, нашим братьям славянам, голову в песок засунули, от стыда видимо.. От него же и обзываете русских дезертирами и предателями, чтобы не помогать, чтобы высмеять, чтобы не потерять лишнюю копейку..
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