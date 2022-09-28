Отправлено: - 20:52

alex_60:

а в банкоматах лицо предьявить, или палец.

alex_60:

речь о получении услуг в электронном правительстве, сидя в кресле дома или еще где.

[Исправлено: maxsaf, 28.09.2022 - 20:53]

Цитата:Зачем? Карточку платежную сунул и наличку получил. Хотя особо она и не нужна (наличка)Цитата:Не представляю, что это за услуга такая, для которой мне может понадобиться эцп или QR