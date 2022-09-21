Отправлено: - 19:40

КГСПС:

Спальник, берцы и ещё много чего срочники уже давно сами покупают.

Цитата:Депутат Гос.Думы РФ М.Делягин, выше по ссылке поста за №379, на видео затребовал из Министерства Обороны утверждённые нормы положенности по экипировке, понятно, что обязаны всё выдавать.