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≡ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45185
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 21.09.22 - 13:53
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Призыву подлежат граждане, которые проходили службу в рядах ВС. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. При частичной мобилизации в ряды вооружённых сил РФ будут призваны 300 000 резервистов.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3322
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 19:40
#405
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Цитата:
КГСПС:
Спальник, берцы и ещё много чего срочники уже давно сами покупают.


Депутат Гос.Думы РФ М.Делягин, выше по ссылке поста за №379, на видео затребовал из Министерства Обороны утверждённые нормы положенности по экипировке, понятно, что обязаны всё выдавать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18427
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 19:40
#406
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Цитата:
Kairat stayer:
Много чего нужно: качественные бронежилеты

Где то видел график или как там его, что взять и купить новобранцу, там написано Бронежилет, как то по другому, но графа необязательно.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3322
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 19:53
#407
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Цитата:
111:
Где то видел график или как там его, что взять и купить новобранцу, там написано Бронежилет, как то по другому, но графа необязательно.


На передовой обязательно нужны каски и бронежилеты.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1605
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 20:36
#408
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Цитата:
Kairat stayer:

Не должно, согласен. Но ходить в рваной обуви и спать в полях на голой земле не будешь. Вот и покупают.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3322
Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Отправлено: 28.09.22 - 20:41
#409
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Цитата:
КГСПС:
Не должно, согласен. Но ходить в рваной обуви и спать в полях на голой земле не будешь. Вот и покупают.


М.Делягин говорит, что не у всех есть деньги приобрести необходимую экипировку. Конечно покупают от безысходности, да и ходят они по чужой земле.
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